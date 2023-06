Bremgarten Die Stadt wird eine einzige Festhütte: Das müssen Sie über das grosse viertägige «Leuefäscht» wissen Zwischen dem 22. und 25. Juni wird Bremgarten zur grossen Festhütte. Erstmals steigt das Leuefäscht, das nur alle sieben Jahre stattfinden wird. Die Festmeile umfasst drei Kilometer. OK-Präsident Raymond Tellenbach und Medienchef Ralph Nikolaiski stehen vor dem Anlass Red und Antwort.

OK-Präsident Raymond Tellenbach (links) und Medien-Chef Ralph Nikolaiski freuen sich auf den Bremgarter Grossanlass ab dem 22. Juni. Bild: Marc Ribolla

Montagmittag, kurz vor halb zwölf Uhr, Marktgasse Bremgarten. Vor wenigen Minuten hat das Festbüro des «Leuefäscht» seinen Betrieb im Pop-up-Store aufgenommen. Und schon schaut eine erste Besucherin herein. «Grüezi mitenand, ich hätte gerne einen Fäschtbändel gekauft», erklärt die ältere Dame. Das freut Medienchef und City-Manager Ralph Nikolaiski, der ihr einen 4-Tages-Bändel für 30 Franken verkauft.

Es dauert nicht lange und eine zweite Besucherin tritt ins Fäschtbüro ein. Auch sie möchte einen Bändel für das grosse «Leuefäscht», das nächste Woche vom 22. bis 25. Juni Bremgarten in eine einzige Festhütte verwandelt. «Der Verkauf der Fäschtbändel läuft gut. Es sind schon einige tausend verkauft. Besonders online hat der Absatz stark zugenommen», sagt Nikolaiski.

Spezielle, einzigartige Holzbänkli fürs Leuefäscht schmücken schon jetzt die Altstadt. Bild: Marc Ribolla

Das OK des «Leuefäscht» rechnet mit rund 100’000 Besuchenden über die vier Tage verteilt. Ein 1-Tages-Bändel kostet 10, der 4-Tages-Bändel wie erwähnt 30 Franken. «Man kann es als Solidaritätsbeitrag bezeichnen. Man erhält dafür zum Beispiel über 50 Konzerte, Shows und kann damit auch teilweise vor und nach dem Fest den öffentlichen Verkehr benutzen» sagt OK-Präsident Raymond Tellenbach.

Rund 40 Vereine sind bei den Festinseln engagiert

Geboten wird den Besuchenden in Bremgarten einiges. Den Organisierenden fällt es schwer, einzelne Höhepunkte aus dem üppigen Programm herauszupicken. «Meiner Meinung nach folgt ein Höhepunkt nach dem anderen. Eigentlich sind es 11 Feste in einem Fest», sagt Tellenbach.

Er spricht damit die einzelnen Festinseln an, die überall verteilt sind. Von der Unterstadt über das Casino-Areal, dem Isenlauf-Bereich bis zum Obertorplatz und dem Schellenhausplatz. Die Inseln tragen Namen wie «Caribbean Feeling», «Isola Dolce Vita», «Bullinger Dörfli» oder «Plage Politique». Letztere führen die Bremgarter Ortsparteien gemeinsam.

Das Leuefäscht ist in Bremgarten omnipräsent. Bild: Marc Ribolla

«Alle grösseren Vereine aus Bremgarten machen mit, insgesamt sind es gegen 40 Stück», erklärt Ralph Nikolaiski. Geboten wird auf den einzelnen Iseln nebst kulinarischen Genüssen auch kulturelle Darbietungen

Stubete Gäng, Marc Sway, Megawatt und Oesch's die Dritten

Aus dem Programm stechen trotz aller Vielfalt die Hauptacts auf der «Leuebühni» hervor, die auf dem Casino-Parkplatz stehen wird. Täglich erwartet dort die Besuchenden eine Schweizer Band. An den Werktagen jeweils von 19 bis 20.30 Uhr und am Sonntag von 14 bis 15.30 Uhr. Den Auftakt macht die Stubete Gäng (22. 6.), gefolgt von Marc Sway und Band (23. 6.) und Megawatt (24. 6.). Zum Abschluss treten Oesch's die Dritten auf (25. 6.).

Die ganze Festmeile des Leuefäschts ist rund drei Kilometer lang. «Die Marktgasse dient dabei als Hauptverbindungsader zwischen den Festinseln. Dort trifft man Strassenkünstler oder Artisten an und die Gasse wird abends jeweils farbig beleuchtet», führt Ralph Nikolaiski aus. Die alte Holzbrücke beispielsweise ist schon jetzt mit Bremgarter Ansichten dekoriert.

In der alten Holzbrücke hängen bereits rund 80 Bilder mit verschiedenen Bremgarter Sujets. Bild: Marc Ribolla

Integriert ins Programm sind beim Leuefäscht aber auch andere Bremgarter Veranstaltungen wie die Schlagerrallye und -Party (24. 6.) oder das Jugendfest (23. 6.). Ausserdem wird am Samstag mit einer Rocknacht in der Badi das 50-Jahr-Bestehen der Badi Isenlauf gefeiert.

Mehrwegsystem beim Geschirr und Zusatzzüge und -busse

Nebst allem Feiern legen die Organisatoren des Leuefäscht, das in Zukunft alle 7 Jahre statt finden soll, auch Wert auf Nachhaltigkeit. Im Verpflegungsbereich wird mit einem Mehrwegsystem gearbeitet, wo die Konsumierenden ein Depot bezahlen müssen. «Wir möchten so viel Abfall wie möglich vermeiden», sagt OK-Präsident Tellenbach.

Zum Konzept gehört auch die Gratis-Anreise mit dem ÖV und dem Fäschtbändel. «Wir appellieren wirklich an die Leute, dass sie mit dem öffentlichen Verkehr oder dem Velo kommen, das ist unsere wichtigste Botschaft», so Tellenbach. Freitag und Samstag werden Aargau Verkehr (Bahn) und Postauto (Bus) in diverse Richtungen zusätzliche Fahrten für die Nachtschwärmer anbieten.