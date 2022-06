Bremgarten Die «Läbigen» laden zu einem ganz besonderen Gartenrundgang in Bremgarten ein Die Gruppe Läbigs Bremgarte kann heuer ihr 40-jähriges Bestehen feiern. Grund genug für den Verein, dies mit einer speziellen Aktion zu feiern. Sie laden am Samstag, 11. Juni, zu einem Garten-Rundgang durch Bremgarten ein.

Läbigs Bremgarte zeichnet läbige Gärten mit diesem Igel aus. zvg

Gärten, in denen man den Blick durch das Grüne schweifen lassen kann, im Schatten eines Baumes ein Buch liest und vielleicht auch noch Igel, Schmetterlinge, Eidechsen oder andere Gartenbewohnende beobachten kann: Solche grünen Oasen gibt es nicht mehr viele. Der Verein Läbigs Bremgarte weiss, wo man sie im Reussstädtchen noch findet, und lädt am Samstag, 11. Juni, zu einem Rundgang ein.

Man trifft sich um 10 Uhr beim Schulhausplatz Promenade und unternimmt dann unter fachkundiger Leitung einen informativen Rundgang, der etwa anderthalb Stunden dauert. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mit «Läbigi Gärte» lanciert der Verein Läbigs Bremgarte zu seinem 40. Geburtstag ein besonderes Projekt, das auf ökologisch wertvolle Gärten in der Stadt aufmerksam machen will. Der Rundgang soll Interessierte dazu anregen, es im eigenen Garten gleich zu tun. Trotz oder gerade wegen der verdichteten Bauweise sei es für die Stadt zentral, dass zwischen der notwendigen Infrastruktur die einheimische Pflanzen- und Tierwelt gefördert wird, schreibt der Verein in seiner Medienmitteilung.

Sie wollen das Interesse bei den Mitmenschen wecken

Der Verein Läbigs Bremgarte wurde 1982 gegründet. Damals wurden in der Stadt heftige Diskussionen über die Verkehrsführung ausgetragen. Der Verkehr quälte sich noch durch die Altstadt und über die Holzbrücke. Anwohnerinnen und Anwohner taten sich zusammen und forderten eine verkehrsberuhigte Altstadt.

Das war die Geburtsstunde der «Läbigen», die sich fortan für eine umweltnahe und familienbewusste Politik einsetzten. Der rund 30 Mitglieder zählende Verein machte in jüngster Vergangenheit mit dem Rückweisungsantrag für die Teilzonenänderung im Gebiet Obere Ebene auf sich aufmerksam.

Mit der Aktion «Läbigi Gärte» wollen sie nun exemplarisch gelungene Naturgärten mit einer Igel-Tafel kennzeichnen. So soll der Vereinsgrundsatz, das Interesse bei Mitmenschen zu wecken und Ideen weiterzutragen, nachgekommen werden.