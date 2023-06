Bremgarten Der Löwe brüllt und Tausende kommen – das grosse viertägige «Leuefäscht» ist eröffnet Die Stadt Bremgarten und mit ihr viele Besucherinnen und Besucher sind seit Donnerstagabend trotz teilweisem Regen in Feststimmung. Das «Leuefäscht» bietet mit 11 Festinseln mit vielen Attraktionen noch bis am nächsten Sonntagabend für alle etwas.

Die Stubete Gäng rockte als Hauptact am Eröffnungsabend des Leuefäscht beim Casinoparkplatz. Marc Ribolla

Eineinhalb Jahre lang chrampfte das Organisationskomitee für den grossen Moment am Donnerstagabend. Dann endlich konnte das Bremgarter «Leuefäscht» losgehen - mit einer kurzen Eröffnungsrede von Stadtammann und OK-Chef Raymond Tellenbach. Vor hunderten Besucherinnen und Besuchern auf dem Casinoparkplatz, die sehnlichst auf den Auftritt des Hauptacts, der Stubete Gäng, warteten.

«Das Leuefäscht gibt es nur alle sieben Jahre. Wer es jetzt verpasst, muss lange warten», meinte der Ammann. Auf die Erschienenen traf dies gewiss nicht zu. Sie rockten später den Platz zur Musik der Stubete Gäng, bevor sich alle auf die elf Festinseln in der Altstadt, der Unterstadt oder dem Isenlauf-Areal verteilten.

«Herzlich willkommen»: Bremgarten feiert das Leuefäscht. Marc Ribolla

Noch bis Sonntagabend wird Bremgarten eine einzige Festhütte sein. Die Festmeile bietet für alle etwas und nebst den Festinseln mit Konzerten und Kulinarik jede Menge Attraktionen. Man kann beispielsweise an der Zipline über die Reuss fliegen, am Bogen die grosse Wasserrutsche runterflitzen, den Lunapark mit Riesenrad geniessen oder einen fast 30 Quadratmeter grossen Leu aus RAKO-Behälter bestaunen.

Am Freitag ist das Jugendfest tagsüber ein Bestandteil des Leuefäschts, am Freitagabend rockt Marc Sway die Bühne beim Casino und in der Badi findet zum 50-Jahr-Jubiläum eine Rocknacht statt. Am Samstag ist der Schlagerwahnsinn mit der Rallye eine der Attraktionen und am Sonntag treten Oesch's die Dritten auf der Hauptbühne auf.