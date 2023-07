Bremgarten Den «Stadthof» vor dem Aus gerettet und ihm neues Leben eingehaucht: Das Traditionsrestaurant hat wieder geöffnet Der Bremgarter Stadthof erstrahlt in neuem Glanz. Am Samstag fand die Neueröffnung nach der zwei Jahre dauernden Sanierung und dem Umbau statt. Das neu gestaltete Bremgarter Traditionslokal begeisterte die Gäste.

Renato Rocchinotti stösst mit einer Stange auf die Wiedereröffnung des Stadthofs an. Bild: Nathalie Wolgensinger

Renato Rocchinotti strahlt am Samstagabend übers ganze Gesicht: Ihm ist gelungen, was viele Bremgarterinnen und Bremgarter nicht mehr für möglich hielten. Mit seinem Investoren-Team rettete er den Bremgarter Stadthof vor dem Aus. Gemeinsam mit geladenen Gästen und den neuen Besitzern des Stadthofs feierte der Zufiker Bauunternehmer diesen Coup, «der ein Glück für uns alle ist», wie Stadtammann Raymond Tellenbach in seiner Rede betonte.

Der Bremgarter Stadthof erstrahlt in neuem Glanz. Bilder: Nathalie Wolgensinger/Aargauer Zeitung

Wie knapp Rocchinotti das endgültige Aus des Traditionsrestaurants an bester Lage verhinderte, zeigte er in seiner emotionalen Rede eindrücklich auf. Die ehemaligen Besitzerinnen des Stadthofs, Gaby Mariniello und Beatrice Gauch, mussten vor zwei Jahren den in die Jahre gekommenen Stadthof mit seinen Hotelzimmern schliessen.

Eine umfassende Renovation war unausweichlich, in der Familie fand sich keine Nachfolge. Auf den Restaurationsbetrieb verzichtend, planten die Schwestern sechs Miet- und Eigentumswohnungen. 2021, die Baubewilligung lag bereits vor, folgte die Kehrtwende und sie boten Bauunternehmer Rocchinotti das Restaurant kurzerhand zum Kauf an.

Zurück auf Feld eins

Er habe erst tief durchatmen müssen, erinnert er sich lachend an das Kaufangebot. Er folgte dem Rat seiner Ehefrau und hörte auf sein Bauchgefühl. Im Nu hatte er Rolf Erni von der Erni Baumalerei AG sowie Markus und Daniel Koller und Urs Stocker von der Koller AG Heizung Sanitär an Bord. Gemeinsam mit Architekt Roger Rüegsegger begann die Planung nochmals von vorne. Das Restaurant mit seiner prachtvollen Terrasse über der Reuss wurde umgebaut und in den oberen Stockwerken entstanden vier Eigentumswohnungen.

Als Innenarchitekt wurde Andrin Schweizer engagiert, der es aufs Beste verstand, die Tradition des Stadthofs mit der Neuzeit zu verbinden. Mit alten Ansichten der Stadt und des Restaurants, in klassischem Schwarz-Weiss gehalten, knüpft er an früher an. Schweizer wünscht sich denn auch für den Stadthof: «Dass es ein Ort wird, wo neue Erinnerungen geschaffen werden.»

Die neuen Stadthof-Besitzer (v. l.): Roman Koller, Markus Koller, Daniel Koller, Renato Rocchinotti, Urs Stocker und Rolf Erni. Bild: Nathalie Wolgensinger

Möglich macht dies der gastronomische Leiter, Matthias Künzi, der unter anderem bei «Mosimann’s» in London seine Sporen abverdiente. Er sagt: «Bei uns sind alle willkommen, sei es zum Mittagessen, auf einen Coupe auf der Terrasse oder zum Apéro am Abend.»

Die Gäste der Eröffnungsfeier am Samstagabend waren begeistert von seiner raffinierten Umsetzung gutbürgerlicher Küche. Das ist es denn auch, was sich Rocchinotti wünscht: «Hier kann man auch einfach auf ein Bier vorbeikommen.» Sagt’s und prostet der Gesellschaft zu.