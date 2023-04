Bremgarten Das «Jojo» wurde zum Begegnungsort für alle Menschen: So feiert die St.-Josef-Stiftung das Jubiläum des Restaurants Das Restaurant Jojo der St.-Josef-Stiftung feiert im Mai seinen 20. Geburtstag. Zu diesem Anlass blicken die Verantwortlichen auf Meilensteine und eine schöne Entwicklung zurück.

Das Restaurant Jojo der St.-Josef-Stiftung serviert heute, 20 Jahre nach der Eröffnung, 400 Menüs pro Tag. Bild: zvg

Am 5. Mai wird es genau 20 Jahre her sein, seit das Restaurant Jojo der St.-Josef-Stiftung eröffnet wurde. Und in Bremgarten ein neuer Begegnungsort für alle Menschen entstand. «Rückblickend auf die Geschichte der St.-Josef-Stiftung war dies ein Meilenstein», heisst es in einer Mitteilung.

Dieses Projekt der Stiftung, die auf die Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigungen spezialisiert ist, sollte von Beginn weg die einladende Haltung gegenüber Besuchenden vermitteln. Und es sollte das Angebot für das Klientel sowie die Mitarbeitenden erweitern.

Was die Verantwortlichen aber am meisten freut: «Das Restaurant Jojo entwickelte sich rasch zu einem Begegnungsort für Alt und Jung, für Klientel und Mitarbeitende.» Hier würden die Vereine aus Bremgarten und Umgebung einen Ort für ihre Veranstaltungen finden.

Nach der Neueröffnung gibts noch mehr Platz für Begegnungen

Das Jahr 2003 bedeutete für die Zentralküche also eine enorme Veränderung. Ungefähr 140 Mittagessen durften täglich zusätzlich produziert werden, gleichzeitig erhöhte sich die Angebotsbreite deutlich.

Das JoJo-Team freut sich auf den zusätzlichen Platz im Neubau. Bild: zvg

Der damalige Küchenchef, Anton Wyser, habe mit seiner Crew die Herausforderung erfolgreich gemeistert und bei seiner Pensionierung nach fast 29 Jahren in der Stiftung im Frühling 2017 die Leitung an den heutigen Küchenchef Manuel Laubacher weitergegeben. Heute werden rund 400 Mittagessen täglich gekocht.

Momentan befindet sich das Restaurant jedoch aufgrund der Bauarbeiten für den Neubau im Provisorium im Mehrzweckgebäude. «Diese Zwischenlösung wurde Ende August 2022 eröffnet und wird rege besucht.» Der familiäre Jojo-Charakter habe trotzdem mittransportiert werden können – und das, obwohl die Bestuhlung enger und um etwa 20 Plätze kleiner ist.

Die Neueröffnung werde ein weiterer Meilenstein sein. Es sind ungefähr 30 zusätzliche Sitzplätze geplant, dazu eine modernisierte Infrastruktur und ein erweitertes Mahlzeitenangebot. Der Geburtstag wird am 5. Mai gefeiert. Weitere Informationen unter www.josefstiftung.ch. (az)