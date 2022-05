Bremgarten Currywurst und Caipibar: Mit diesen Neuheiten macht das Reuss Food Festival die Besuchenden gluschtig In knapp einem Monat lockt das Reuss Food Festival in Bremgarten zusammen mit dem Schlagerwahnsinn wieder viele Besuchende ins Städtchen. Kulinarisch wartet erneut ein breites Angebot, wie OK-Chefin Esther Lattmann vorausblickt.

Das Reuss Food Festival in Bremgarten findet im Bereich des Casino an der Reuss statt, wie hier bei der Premiere 2019. zvg

Der Slogan verspricht einmal mehr «Dolce far niente» und lockere Atmosphäre: «Genuss am Fluss an der Reuss-Riviera». Auch die dritte Auflage des Bremgarter Reuss Food Festivals (RFF) möchte die Besuchenden mit kulinarischen Köstlichkeiten überraschen. Das RFF ist ein Bestandteil des Schlagerwahnsinns und findet in knapp einem Monat vom 22. bis 25. Juni statt.

Keine Corona-Auflagen, weniger Aufwand

Schlagerwahnsinn-OK-Chefin Esther Lattmann steckt mit ihrem mehrköpfigen Vorstandsteam in der heissen Vorbereitungsphase. Im Gegensatz zum RFF im vergangenen August sind heuer wie bei der Premiere 2019 keine Auflagen bezüglich Coronamassnahmen zu beachten. Das erleichtert die OK-Arbeit erheblich.

Das Angebot an Kulinarik ist erneut breit gefächert. Lattmann erklärt: «Wir haben 15 verschiedene Essensstände, die mitmachen. Wie gewohnt setzen wir vor allem auf mehrheitlich lokale oder regionale Anbieter. Das ist unser Ziel.» Genügend Interessierte für die vier Tage zu finden, sei kein Problem gewesen, sagt die OK-Chefin. Das Festival-Gelände bleibt im Bereich des Casinos an der Reuss.

Fischknusperli aus der Fischzucht dürfen nicht fehlen

Als Neuheit gibt es dieses Jahr beispielsweise Currywurst zu geniessen. Diese bieten die Senioren des FC Bremgarten an ihrem Stand an. Ausserdem gibt es neu eine Caipibar, die vom Schlagerwahnsinn-Verein selbst geführt wird.

«Ansonsten kann man sich am Reuss Food Festival auch über indisches, thailändisches, spanisches oder tibetanisches Essen freuen. Aber auch Pulled Pork oder Momos warten auf die Besuchenden», erzählt Lattmann. Nicht fehlen dürfen die Fischknusperli der Bremgarter Fischzucht und natürlich süsse Speisen wie Crèpes oder Baumstriezel.

Impression des Reuss Food Festivals in Bremgarten im Jahr 2019. zvg

Mittwoch bis Freitag beginnt das RFF jeweils um 17 Uhr, am Samstag ab 14 Uhr. Attraktionsmässig wird es unter anderem vom Tretauto-Plausch, verschiedenen Livebands (Tan Pickney, JB Ramblers) oder Darbietungen der Tanz-Fabrik Bremgarten begleitet. Lattmann betont, dass ein solch viertägiger Anlass ohne die über hundert freiwilligen Helfenden nicht zu stemmen sei.

Bestellen noch ohne App möglich

Bestellt werden kann an den Foodständen übrigens noch ganz konventionell mit anstehen und warten – ohne App. Die Bezahlung ist aber teilweise auch bargeldlos möglich. «Das ist den einzelnen Ständen selbst überlassen, wie sie es handhaben», erklärt Lattmann. Der Besuch des RFF ist ohne Eintrittsticket möglich.

Bezüglich Schlagerrallye an jenem Samstagnachmittag berichtet sie: «Wir haben noch Platz für die eine oder andere Anmeldung. Es wäre toll, wenn die Leute sich noch motiviert zeigen würden.» Am Abend steigt dann die Schlagerwahnsinn-Party auf dem Isenlaufparkplatz.