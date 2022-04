Bremgarten Bunt und schrill beim Umzug durch die Altstadt – Die zweite Auflage der Schlagerrallye steigt im Juni Drei Jahre nach der Premiere findet in Bremgarten wieder die Schlagerrallye statt. Ende Juni ziehen erneut hunderte bunte Schlagerfans durch die Altstadt. Als integrierender Bestandteil des Schlagerwahnsinns und des ReussFoodFestivals.

Zum ersten Mal in der Geschichte Bremgartens war die Stadt am letzten Juniwochenende 2019 Austragungsort einer Schlagerrallye. ian (29.6.2019)

Traumhaftes, sehr warmes Sommerwetter und ein toller Publikumsaufmarsch. Die erste Auflage der Bremgarter Schlagerrallye im Juni 2019 sowie der abendlichen Schlagerwahnsinnparty und des mehrtägigen ReussFoodFestivals (RFF) waren ein Erfolg. Seither machte die Coronapandemie der Rallye einen Strich durch die Rechnung.

Sie konnte sowohl 2020 als auch 2021 nicht stattfinden, im Gegensatz zum Schlagerwahnsinn und dem RFF. Sie fanden unter Einschränkungen und mit Terminverschiebungen statt. Doch nun kann heuer alles wieder normal durchgeführt werden. Allen voran die Schlagerrallye am 25. Juni.

OK-Präsidentin Esther Lattmann und ihr Team freuen sich selbstredend darüber. «Definitiv sicher war es aber erst, als der Bundesrat kürzlich alle Coronamassnahmen aufgehoben hat. Mit der ersten Planung starteten wir bereits im Dezember», sagt sie.

Bühne neu beim Postplatz statt dem Obertorplatz

Wie bei der Premiere der Schlagerrallye vor drei Jahren wird auch heuer die Route der Umzugsteilnehmenden vom Obertorplatz durch die Marktgasse und den Bogen zum Festplatz beim Casino führen. Eine kleine Konzeptänderung gibt es trotzdem. Statt auf dem Obertorplatz wird die dortige Bühne beim Postplatz aufgestellt. Das Warm-Up beginnt ab 13 Uhr. Als Showacts treten Jessica Ming, Mela Rose und die Band ChueLee auf, ehe um 15 Uhr die Schlagerrallye los geht.

Möglichst bunt und schrill sollen die Schlagerfans mitmachen. 2019 war dies der Fall in Bremgarten. ian (29.6.2019)

15-20 Helfende werden für die Rallye im Einsatz stehen. OK-Mitglied André Koller vom Ressort Bau sagt: «Nebst dem Bühnenaufbau und der Deko müssen wir vor allem sicherheitstechnisch aufpassen wegen der Bahn und den Strassen.»

Bei der Erstauflage nahmen 21 Nummern an der Rallye teil. So viele sollen es mindestens wieder sein. Die Anmeldefrist läuft noch. «Es sind alle willkommen, Hauptsache es ist bunt und schrill. Ob Wagen, Vespa, Velo, Auto oder Oldtimer, wichtig ist der Schlagerlook», sagt OK-Chefin Lattmann. Alles steht im Zeichen des Schlagers der 60er-/70er- und 80er-Jahre. Das OK hofft auf viele Teilnehmende und Zuschauende. «Man spürt, dass die Leute nun wieder etwas machen wollen», sagt André Koller.

Nik P. als Highlight beim Schlagerwahnsinn

Nach der Rallye geht es beim Casino-Areal ab 16 Uhr nahtlos weiter mit dem Schlagerwahnsinn. Die Party ist ab 18 Jahre. Nebst Jessica Ming bereichern die Partyhelden, Mela Rose, Marc Pircher sowie René Bisang die Bühne. Als Highlight sticht auch Nik P. heraus. Der Vorverkauf zur Party beginnt dieses Wochenende.

«Als Neuerung bieten wir beim Schlagerwahnsinn jetzt auch gedeckte Sitzplätze an. Dort ist neben dem Eintritt und dem Platz auch ein Gutschein für Getränke inbegriffen», erklärt Koller. Mit einem Eintrittsticket kann auch der ÖV in den A-Welle-Zonen 572-574 und 532 gratis benutzt werden.

Parallel zum Schlagerwahnsinn findet das ReussFoodFestival mit rund 15 verschiedenen kulinarischen Verpflegungsmöglichkeiten schon vom Mittwoch, 22. Juni bis zum 25. Juni statt. Auch hier gibt es musikalische Umrahmung. Am Mittwochabend spielt die Freiämter Reggae-Band Tan Pickney, am Donnerstag The JB Ramblers und am Freitag Reloader sowie die Stadtmusik Bremgarten ein Sommerkonzert.