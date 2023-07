Bremgarten Besitzer bleibt unerreichbar: Geisterauto mit knapp 1600 Franken Parkgebühren wurde im Parkhaus Obertor abgeschleppt Zwei Wochen hatte der Besitzer des Fords Zeit, mit der Regionalpolizei Bremgarten Kontakt aufzunehmen und sein Auto abzuholen. Da er sich nicht gemeldet hat, wird das Fahrzeug nun verwertet.

Das Auto steht inzwischen nicht mehr im Parkhaus Obertor – sondern wurde abgeholt und verwertet. Bild: Ursina Mühlethaler

1560 Franken Parkgebühren, so viel schuldet der Besitzer des schwarzen Ford Ka der Stadt Bremgarten. Seit rund zwei Jahren steht er auf einem Parkfeld im Parkhaus Obertor – ohne Nummernschild. Vom Besitzer fehlte lange Zeit jede Spur. «Es war ein bisschen Detektivarbeit erforderlich, bis er gefunden wurde», erklärt Stadtschreiber Beat Neuenschwander.

Am 19. Juni hat die Stadt Bremgarten eine Anzeige im Amtsblatt veröffentlicht, worin der Besitzer dazu aufgefordert wurde, das Auto gegen die aufgelaufene Parkplatzgebühr abzuholen oder es auf eigene Kosten abtransportieren zu lassen.

Mittlerweile ist zwar der Name des Besitzers bekannt, sein Aufenthaltsort bleibt der Stadt jedoch ein Rätsel. Es wird davon ausgegangen, dass er sich im Ausland aufhält. Zwei Wochen hatte er Zeit, sich bei der Regionalpolizei Bremgarten zu melden.

Keine Kontaktaufnahme des Besitzers

Die Frist ist mittlerweile abgelaufen und der Besitzer hat sich – wie von der Stadt erwartet – nicht gemeldet. Es wird nun rechtsgültig davon ausgegangen, dass der Eigentümer auf sein Auto verzichtet. Um die aufgelaufene Parkplatzgebühr zu begleichen, wird das Auto nun verwertet. Dazu gehört neben dem Auto selbst und seinen noch brauchbaren Bestandteilen auch dessen Inhalt.

Bei einer angenommenen Kilometeranzahl von 200’000 hätte das 16-jährige Auto heute noch einen Marktwert von rund 2300 Franken, wie ein Blick auf eine Vergleichsplattform zeigt. Das ist ungefähr ein Siebtel des Anschaffungswert, der einst bei der Inverkehrssetzung im Jahr 2007 bezahlt wurde. Nach Begleichung der aufgelaufenen Parkgebühr, bleiben noch ein paar hundert Franken, die wohl der Stadtkasse Bremgarten zugutekommen.

Für die Stadt Bremgarten ist es zum ersten Mal, dass ein Auto so lange im Parkhaus steht. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich jedoch erst kürzlich in Bettlach (SO). Das Newsportal «20 Minuten» berichtete, dass ein Wagen eineinhalb Jahre lang auf einem Parkfeld in einem Wohnquartier stand und am letzten Mittwoch ebenfalls abgeschleppt wurde.