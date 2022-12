Bremgarten Beliebtes Thai-Restaurant Lemon-Chili öffnet nicht mehr: «Wir spürten, dass unsere Gesundheit wertvoller ist» Knapp zwei Jahre nach dem Start ihres Thai-Restaurants Lemon-Chili in Bremgarten geben die Betreiber per sofort auf. Die Folgen der Coronakrise, vor allem der Personalmangel, hinterlassen ihre Spuren.

Piyawat Prommee und Peter Eichenberger (rechts) führten das «Lemon-Chili» in Bremgarten seit August 2020. Jetzt geben sie auf. Marc Ribolla (17.2.2021)

Ein Blick in den Maileingang versetzt am Mittwoch um 10.48 Uhr den Liebhabenden von Thai-Food einen virtuellen Schlag in den leeren Magen. Die beiden Betreiber des Bremgarter Restaurants Lemon-Chili, Peter Eichenberger und Piyawat Prommee, haben sich entschieden, ihr Lokal per sofort zu schliessen. Per Mailversand und wenig später auch auf ihrer Website und in den sozialen Medien machen sie ihren Entschluss publik.

Schon seit dem 24. Mai war klar, dass das «Lemon-Chili» mindestens bis Pfingsten wegen massiven Personalmangels geschlossen bleibt. Nun ziehen Eichenberger und Prommee vorzeitig die Reissleine. «Es ist auch eine gewisse Erleichterung», sagt Ersterer. Auslöser der Schliessung sind die Folgen von Covid-19, die auch bei ihnen ganz tiefe Spuren hinterlassen haben.

Besonders der vergangene Herbst und Winter mit der 2G-Regel in der Gastronomie, die mehrere Monate andauerte, hätten sie erneut völlig ausgebremst. «Den einschneidend fehlenden Mittags- und Abendumsatz während der Woche konnten wir an den Wochenenden trotz meistens vollem Haus in keiner Weise aufholen», halten die «Lemon-Chili»-Betreiber fest.

Sie sind physisch und psychisch an die Grenzen gekommen

Auch der damals neu eingeführte, parallel laufende Take-away-Service brachte zu wenig Erfolg, um das Restaurant wirtschaftlich rentabel zu betreiben. Zu schaffen machte Eichenberger und Prommee auch der erwähnte Personalmangel. Sie erklären:

«Seit Monaten arbeiteten wir zwischen 60 und 70 Stunden pro Woche und stiessen an unsere physischen und psychischen Grenzen.»

Die Belastung habe sich in den letzten Wochen zugespitzt, nachdem sie keine Servicekraft gefunden haben. Deshalb ziehen sie nun schweren Herzens die Konsequenzen. «Wir spürten, dass unsere Gesundheit und ein glückliches Leben wertvoller sind als die restlose Erfüllung des Traums eines eigenen Restaurants», so die beiden Gastronomen.

Das «Lemon-Chili» an der Luzernerstrasse in Bremgarten eröffnete im August 2020. Marc Ribolla (17.2.2021)

Traum eines eigenen Restaurants wurde im August 2020 wahr

Dieser Traum begann vor knapp zwei Jahren, als Eichenberger und Prommee dem ehemaligen Restaurant Linde an der Luzernerstrasse frisches Leben einhauchten. Im Frühling 2020 begannen sie als Mieter mit dem Umbau, investierten viel Zeit und Engagement und eröffneten ihr «Lemon-Chili» im August. Kulinarisch setzten sie auf Thai-Street-Food, ihrer grossen Leidenschaft.

Der gelernte Koch Piyawat Prommee, der früher auch für den thailändischen König gekocht hat, kümmerte sich um die Küche, während Peter Eichenberger im Vordergrund als Gastgeber und im Service wirkte. Letzterer hatte für das «Lemon-Chili» seinen damaligen Job als Selbstständiger im Bildungsbereich/HR aufgegeben.

Prommee hat nun als Nachfolgelösung bereits wieder eine Stelle bei seinem früheren Arbeitgeber, einem Flugcaterer, gefunden. «Auch ich werde mich beruflich wieder in meinem früheren Bereich orientieren», blickt Eichenberger voraus.

Erst vor zwei Monaten stellten sie nebst Prommee noch einen zusätzlichen festangestellten Koch ein. Diesem und drei Aushilfen im Stundenlohn mussten sie nun kündigen. «Wir kümmern uns aber und helfen bei der Stellensuche. Teilweise sieht es bereits gut aus», sagt Eichenberger.

Stammgäste drücken ihr Bedauern aus

Trotz des abrupten Endes möchten sie die gemachten Erfahrungen mit dem «Lemon-Chili» nicht missen. «Wir würden es wohl wieder so machen. Leider waren wir mit all den Umständen zur falschen Zeit am falschen Ort, könnte man sagen.»

Traurig sind auch die Stammgäste. Auf das versandte E-Mail an die rund 1400 Newsletter-Abonnenten seien schon viele Antworten eingetroffen. In den Reaktionen würden viele ihr Bedauern ausdrücken, auch in sehr persönlichen Worten.