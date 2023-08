Bremgarten Bekannte Kandidatin für Die Mitte: Koch Wick soll als Stadträtin auf Parteikollege Rau folgen Bremgartens Stadtrat Theo Rau (Die Mitte) tritt bekanntlich Ende Jahr vorzeitig zurück. Nun schickt die Mitte-Partei ihre Präsidentin und Grossrätin Karin Koch Wick ins Rennen für die Ersatzwahl. Die 55-Jährige erklärt, was sie für die Kandidatur motiviert.

Vor knapp einen Monat erklärte der amtierende Bremgarter Stadtrat Theo Rau (Die Mitte) seinen vorzeitigen Rücktritt per 31. Dezember 2023. Der 67-Jährige ist seit Januar 2016 in der Exekutive der Stadt und führt das Departement Soziales, Gesundheit und Gesellschaft. Die Ersatzwahl findet am 19. November statt.

Nun ist bekannt, mit wem die Mitte-Ortspartei den Sitz von Rau verteidigen möchte. Es ist eine bekannte Persönlichkeit im Reussstädtchen, die Politerfahrung aufweist. An der Mitgliederversammlung am Dienstagabend wurde Parteipräsidentin und Grossrätin Karin Koch Wick als Stadtratskandidatin nominiert.

Karin Koch Wick (links) kandidiert als Nachfolgerin von Theo Rau für die Mitte Bremgarten als Stadträtin. Bild: zvg

Die 55-Jährige arbeitet als Rechtsanwältin und ist auch als Mediatorin tätig. «Ich freue mich auf die Herausforderung und denke, dass mir meine frühere Exekutiverfahrung als Präsidentin der katholischen Kirchgemeinde sowie mein beruflicher Hintergrund in diesem Amt sehr zugute kommen werden», erklärt Koch Wick. Ausserdem war sie sechs Jahre Mitglied der Bremgarter Finanzkommission.

In der Region und über die Parteigrenzen vernetzt

Koch Wick ist Urbremgarterin, deren Familie seit vier Generationen dort lebt. «Bremgarten liegt mir am Herzen. Gerne möchte ich versuchen, das Gesicht unserer Stadt mitzuprägen und die Zukunft meiner ‹Heimat› mitzugestalten», beschreibt sie die Motivation für ihre Stadtrats-Kandidatur.

Als Grossrätin sei sie in der Region und über die Parteigrenzen bestens vernetzt. Sie sieht in der Kombination Stadträtin/Grossrätin gewichtige Vorteile für Bremgarten. «Ich werde als Stadträtin die Bedürfnisse der Gemeinden noch direkter miterleben und kantonal vertreten können. Andererseits bin ich als Grossrätin an der Quelle, wenn neue Herausforderungen auf die Stadt zukämen oder beschlossen würden», so Koch Wick.

Noch keine weiteren Kandidaturen bekannt

Wer ausser Mitte-Kandidatin Koch Wick von anderen Parteien oder Gruppierungen ebenfalls in den Wahlkampf um den frei werdenden Rau-Sitz steigen wird, ist noch offen. Offizielle Kandidaturen müssen bei der Stadt bis zum 6. Oktober eingereicht werden.

Karin Koch Wick ist eine Urbremgarterin. Bild: Mathias Förster

Koch Wick kann sich vorstellen, dass es noch weitere Kandidierende geben könnte. Falls dies der Fall sein sollte, schätzt sie ihre Wahlchancen aber dennoch als gut ein.

Wenn sie ab nächstem Jahr im Bremgarter Stadtrat sitzen sollte, weiss sie auch schon, was sie dorthin aus ihrer politischen Erfahrung mitnehmen wird. «Die Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Parteien sowie anderen meinungsbildenden Organisationen muss stark verbessert und ausgebaut werden», findet Koch Wick.