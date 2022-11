Bremgarten Auto aus der Reuss geborgen – war es ungenügend gesichert? In Bremgarten an der Wohlerstrasse rollte ein Auto von einem Vorplatz in die Reuss. Die Bergung war aufwendig, Taucher und Boot mussten organisiert werden. Das Fahrzeug wurde mittlerweile geborgen. Nach ersten Erkenntnissen war das Auto vermutlich ungenügend gesichert und ist deshalb in den Fluss gerollt.

Am Freitag, 18. November 2022, kurz vor 12.00 Uhr ging bei der Kantonspolizei Aargau die Meldung ein, dass ein Fahrzeug in der Reuss treibe. Zugleich meldete sich auch ein 56-jähriger Automobilist, dass sein leeres Fahrzeug wegerollt sei

Am Freitag ist ein Auto in die Reuss gerollt. ArgoviaToday

In Bremgarten ist an der Wohlerstrasse ein neues, rotes Auto von einem Vorplatz einer Autogarage in die Reuss gerollt. Kurz vor 12.00 Uhr ging am Freitag bei der Kantonspolizei Aargau die Meldung ein, dass ein Fahrzeug in der Reuss treibe. Zugleich meldete sich auch ein 56-jähriger Autofahrer dass sein leeres Fahrzeug weggerollt sei.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der 56-jährige sein Fahrzeug auf einem Firmengelände an der Wohlerstrasse abgestellt haben. Aufgrund vermutlich ungenügender Sicherung des Fahrzeuges rollte dieses über die Wohlerstrasse und landete danach in der Reuss. Das Auto wurde einen Kilometer den Fluss hinuntergetrieben, bevor es auf den Grund absank.

Niemand sass im Fahrzeug als es in die Reuss rollte und später absank. Kantonspolizei Aargau

Die Kantonspolizei Aargau leitete umgehend, zusammen mit der Feuerwehr Bremgarten, die Suche nach dem Auto ein. Zudem rückten Taucher der Polizei Basel-Landschaft sowie ein Boot der Feuerwehr Wettingen an.

Bergung des Autos aus der Reuss Mzm / Aargauer Zeitung

Das Fahrzeug konnte im Verlauf des späteren Nachmittages geborgen werden. Die Bergung nahm mehrere Stunden in Anspruch. (cwu/cam)

Die aktuellen Polizeibilder: