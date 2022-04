Bremgarten «Aus einer Not heraus ist etwas Gutes entstanden» – die Oberstufenbibliothek Isenlauf wird aufgelöst Das mediale Angebot der Bezirksschule Bremgarten ist bereits seit rund 20 Jahren im Angebot der Stadtbibliothek Bremgarten integriert. Nun sollen auch die Lernenden der Sekundar- und Realschule vom Isenlauf Zugang zum grösseren Angebot haben.

Bremgartens Gesamtschulleiter Guido Wirth, Stadträtin Claudia Bamert und Beatrice Wehrli, Leiterin der Stadtbibliothek, (von links) freuen sich auf die neuen Möglichkeiten der Bibliothek. Melanie Burgener

Bezirksschülerinnen und Bezirksschüler von Bremgarten kennen den Ablauf bestens. Wer gerne liest oder Hörbücher hört, darf sich am Angebot der Stadtbibliothek bedienen. Sie oder er muss dafür die kurze Distanz vom Stadtschulhaus über den Postplatz auf sich nehmen. Denn das mediale Angebot der Schule ist bereits seit rund 20 Jahren dort integriert.

Für all jene hingegen, die die Oberstufe ennet der Reuss im Schulhaus Isenlauf besuchen, stand das mediale Angebot bisher im selben Gebäude zur Verfügung. Doch künftig müssen auch die Jugendlichen der Sekundar- und Realschule sowie der 5. und 6. Primarschule für einen Besuch in der Bibliothek einen Fussmarsch in Kauf nehmen.

Denn die Bibliothek im Isenlauf wird bis im Sommer aufgehoben, die Medien ins Angebot der Stadtbibliothek integriert. Entstanden ist diese Idee aus einem Mangel an Schulzimmern. Dennoch werden die Lernenden von dieser Umorganisation profitieren. «Aus einer Not heraus ist etwas Gutes entstanden. Dieser Schritt ist ein Gewinn», ist Stadträtin und Ressortverantwortliche Claudia Bamert überzeugt.

Die Bibliothek wird als Schulzimmer benötigt

Die Räumlichkeit, in der die Bibliothek Isenlauf untergebracht ist, ist flächenmässig als Schulzimmer nutzbar – und wird nun auch als solches benötigt. Dazu komme, so Gesamtschulleiter Guido Wirth, dass das Angebot in der Stadtbibliothek viel grösser sein werde.

«Beide Gründe einzeln hätten vielleicht nicht zu diesem Schritt geführt. Doch zusammen haben diese Bedürfnisse ausgelöst, dass wir die Oberstufenbibliothek auflösen», sagt er. Claudia Bamert ergänzt: «Mir gefällt, dass diese beiden Oberstufen nun dieselben Möglichkeiten haben wie die Bezirksschule.»

Ein weiterer Vorteil sei, dass damit auch die Leseförderung der Jugendlichen besser an die Hand genommen werden kann. «Wir können die Schülerinnen und Schüler an die Bibliothek heranführen. Wenn sie bereits während ihrer Schulzeit hierherkommen, haben sie einen Bezug und kommen während ihrer weiterführenden Ausbildungen eher weiterhin hierher», hofft Wirth.

Trotz Corona wurde fleissig gelesen

Auch die Verantwortlichen der Stadtbibliothek selbst freuen sich über den Zuwachs. «Wir werden künftig viermal wöchentlich an einem Morgen für die Schulklassen geöffnet haben», kündigt Beatrice Wehrli, Leiterin der Stadtbibliothek, an.

Personell werde sich nichts ändern. «Die Primar-Bibliotheken in den Schulhäusern Promenade und jenes in Staffeln bleiben. Das des Isenlaufs zieht ins Gebäude des St.Josefs um», so Wirth. «Aktuell werden diese von zwei Mitarbeiterinnen betreut. Die eine wird für die Primarschulen zuständig bleiben, die andere arbeitet künftig in der Stadtbibliothek mit.»

So werden sich die guten Ausleihestatistiken der Stadtbibliothek Bremgarten wohl noch weiter verbessern. «Wir sind stolz, dass wir trotz Corona unsere Anzahl von rund 60'000 Ausleihen pro Jahr beinahe halten konnten», so Beatrice Wehrli.

Sie und ihr Team freuen sich, dass nun viele ihrer beliebten Anlässe wie die Erzählnacht, eine spezielle Lesung im Muri Amtshof oder die Geschichtenstunden wieder im gewohnten Rahmen stattfinden können.