Bremgarten Aus dem Winterschlaf erwacht: Über 2000 Läuferinnen und Läufer machen den Reusslauf zu einem vollen Erfolg Das lange Warten hat ein Ende: Nach drei Jahren konnte der Auftakt in die Laufsaison mit dem Bremgarter Reusslauf eröffnet werden. Über 2000 Läuferinnen und Läufer schnürten ihre Laufschuhe und rannten am Samstag durch die Bremgarter Altstadt. Verkleidungen und verlorene Schuhe inklusive.

Die Elitekategorie lief wie der Blitz am Publikum vorbei. Alessia Fontana / Aargauer Zeitung

Wer am Samstagmorgen eine gemütliche Zugfahrt von Wohlen nach Bremgarten geplant hatte, wurde schnell enttäuscht, denn der Zug war vollgestopft mit riesigen Sporttaschen, unzähligen Wasserflaschen und zu guter Letzt natürlich jeder Menge motivierten Läuferinnen und Läufer.

Sportlerinnen und Sportler aller Altersklassen waren unterwegs in die Bremgarter Altstadt – alle mit ein- und demselben Ziel: die Teilnahme am 38. Bremgarter Reusslauf.

An der Reuss angekommen, war Bremgarten nicht wiederzuerkennen: Regelmässig ertönten Durchsagen über die Lautsprecher, Familien und Freunde der Läuferinnen und Läufer schlängelten sich auf der Holzbrücke dicht aneinander vorbei, um beim Startschuss ihre Liebsten anzufeuern.

Aus dem Winterschlaf erwacht

Nach drei langen Jahren konnte die nationale Laufsaison endlich wieder mit dem Bremgarter Reusslauf eröffnet werden. Mitte Januar war es definitiv bestätigt: Der 38. Reusslauf kann durchgeführt werden. Ein Schutzkonzept mit Maskenpflicht und Eingangskontrollen an drei verschiedenen Standorten wurde ausgetüftelt.

Die Elitekategorie nach dem Startschuss. Alessia Fontana / Aargauer Zeitung

Am 17. Februar wurde das Unwahrscheinliche zur Realität: Der Bundesrat hob die Coronaschutzmassnahmen weitgehend auf. Für Reusslauf-Präsident Stephan Gut unglaubliche Neuigkeiten: «Solch eine extreme Lockerung war, nachdem der Lauf in den vergangen zwei Jahren abgesagt werden musste, ein absoluter Traum», sagte er und fügte an:

«Es war, als würde sich der Albtraum nun endlich in einen Traum verwandeln.»

Auch wenn beim diesjährigen Reusslauf auf die Rangverkündigung verzichtet werden musste, war er für Teilnehmenden und die Organisatorinnen und Organisatoren ein voller Erfolg. «Für viele Läuferinnen und Läufer dient der Lauf als Startschuss für die Laufsaison im neuen Jahr. Die Teilnehmenden erwachen mit unserem Reusslauf aus ihrem Winterschlaf», erklärt Stephan Gut.

Von Verkleideten und verlorenen Schuhen

Von verkleideten Läuferinnen und Läufern der Kategorie «Run for fun» bis hin zu Profiathletinnen und -athleten war alles an der Startlinie anzutreffen. Am Vormittag starteten die jüngsten Teilnehmenden voller Elan. Ein Läufer der Kategorie U9/U10 hatte eventuell doch ein wenig zu viel Energie und verlor auf der Laufstrecke seinen linken Schuh. Er liess sich aber nichts anmerken und lief souverän mit nur einem Schuh ins Ziel.

Verkleidete Läuferinnen der Kategorie «Run for fun». V.l.: Janine Scheurer, Manuela Dätwyler und Nicole Heller. Alessia Fontana / Aargauer Zeitung

Verschiedene Schulklassen und Kindergartengruppen Bremgartens nahmen ebenfalls am Lauf teil. Um 13.10 starteten die beiden Elitenblöcke der Frauen- und Männerkategorie. Mitunter einige prominente Laufsternchen, wie der doppelte Goldträger im Halbmarathon, Adrian Lehmann, und Schweizer Meister über 10'000 Meter und im 10-km-Strassenlauf, Eric Rütimann.

In der Frauenkategorie sorgten Chiara Scherrer, als amtierende Schweizer Meisterin über 3000-m-Hindernislauf und Fabienne Vonlanthen, als amtierende Schweizer Meisterin im Halbmarathon für ein spannendes Duell. Scherrer sagte:

«Ich bin froh, konnte der Lauf stattfinden, denn ich konnte somit meine Wettkampfsaison erfolgreich starten.»

Sie konnte den Lauf mit einer Siegerzeit von 36:45 Minuten für sich entscheiden.