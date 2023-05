Bremgarten Auf dem geweihten Töff geht es in die neue Saison Am Samstag trafen sich in Bremgarten rund 150 Bikerinnen und Biker zum Gottesdienst mit Segnung der Motorräder. Nach einer gemeinsamen Rundfahrt gab es eine Country-Night mit Festwirtschaft.

Für eine unfallfreie Fahrt in der neuen Saison: Pfarrerin Corinne Dobler bei der Töffsegnung am 13. Mai. Bild: Walter Christen

Sie besprengt Töff um Töff mit Weihwasser und wiederholt bei jedem Gespann den Segensspruch: Pfarrerin Corinne Dobler ist bei den Fahrern und Fahrerinnen mit ihren schweren Maschinen gern gesehen. Rund 150 Bikerinnen und Biker liessen es sich auch diesen Frühling nicht nehmen, am 13. Mai an der Töffsegnung bei der Bremgarter Stadtkirche teilzunehmen. Meistens tauschte man noch ein paar Worte aus und bedankt sich bei der Seelsorgerin der Reformierten Kirche Bremgarten-Mutschellen für den erhaltenen Segen, mit dem die Töfflenkerinnen und -lenker hoffen, gut und unfallfrei durch die neue Saison zu kurven.

Video: Marc Ribolla

Nicht nur die Pfarrerin schritt in Begleitung eines Ministranten mit dem Weihwasserkesseli die Reihen der Motorräder ab, auch Claudio Gabriel vom römisch-katholischen Seelsorgeteam des Pastoralraums Bremgarten-Reusstal und der freie Pastor Simon Spalinger halfen bei dieser schönen Aufgabe mit.

Die Tradition ist für die Töfffahrer wichtig

Sind Biker besonders fromme Menschen, weil sie durch die Teilnahme an der Töffsegnung den Beistand einer höheren Macht erhoffen? Die AZ stellte diese Frage Toni Willimann, dem Vizepräsidenten der Motorradgruppe der TCS-Sektion Aargau. «Es ist ein gutes Gefühl, wenn man diesen Beistand hat und dann mit dem Töff unterwegs ist», stellte Willimann fest. Er denkt nicht, dass diese Zeremonie allein mit einer tief verwurzelten Gläubigkeit der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu tun hat, sondern auch als Tradition wichtig ist, weshalb man gerne an diesem Ritual teilnimmt.

Nach der Segnung gingen die Töfffahrerinnen und -fahrer auf eine gemeinsame Ausfahrt, angeführt von Toni Willimann. Bild: Walter Christen

Auf diese Weise gesegnet, begaben sich die Fahrerinnen und Fahrer mit ihren Maschinen auf eine gemeinsame Ausfahrt. Der Corso wurde angeführt von Toni Willimann auf dem gelben TCS-Töff. Die polizeilich bewilligte Strecke führte von der Bremgarter Unterstadt nach Fischbach-Göslikon und via Gnadenthal, Stetten und Eggenwil zurück nach Bremgarten, wo der Tross in gemächlichem Tempo auf der Marktgasse durch die Stadt und über die alte Holzbrücke ins Comolli-Areal rollte.

Dort trafen sich die Töfffahrerinnen und -fahrer sowie das Publikum zur Country-Night mit Festwirtschaft. Für Stimmung sorgten Chris Regez und Guitar Mike mit Band.

Vor der eigentlichen Töffsegnung trafen sich die Bikerinnen und Biker in der Stadtkirche zu einem ökumenischen Gottesdienst, der musikalisch von Chris Regez und Guitar Mike begleitet wurde. Daniel Diserens, der Präsident der TCS-Motorradgruppe, die Ende 2012 gegründet wurde und inzwischen fast 100 Mitglieder zählt, begrüsste die Töffgemeinde und bedankte sich bei den zahlreichen Sponsoren, die es ermöglichten, dass die Segnung durchgeführt werden konnte.

Der Töff in der Kirche und der Töffgruss

Im Chor der Kirche stand ein Töff, und die Pfarrpersonen zeigten am Fahrer der Maschine, wie die Ausstattung zusammengesetzt ist. So etwa die Bekleidung mit Helm und Handschuhen. Bei dieser Gelegenheit wies Pastor Simon Spalinger auf den Töffgruss hin, der mit Handzeichen erfolgt. Denn bei Motorradfahrern sei das Grüssen weit verbreitet, bemerkte er. Und Pfarrerin Corinne Dobler hielt zum Schluss fest: «Falls der zündende Funke bei euch auf dem Töff fehlt – in der Zündkerze hat es immer einen ...»