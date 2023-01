Bremgarten Auch Stadtammann Tellenbach muss sich den Narren stellen: Die Stadt feiert die Fasnacht wieder mit vollem Programm Nach einer langen, für die Fasnachtsbegeisterten sehr langen Pause, dürfen die Närrinnen und Narren auch in Bremgarten wieder Vollgas geben. Sie feiern heuer unter dem Mott: «Zirkus – Manege frei».

2019 stieg in Bremgarten der letzte Fasnachtsumzug unter dem Motto «Märli-Wält». Heuer darf er endlich wieder durchgeführt werden. Rund 1500 Teilnehmende werden erwartet. Christian Breitschmid

(3.3.2019)

Die Fasnächtlerherzen bluteten, als die Verantwortlichen vergangenes Jahr entscheiden mussten, dass es nach 2021 in Bremgarten zum zweiten Mal keine Fasnacht geben wird. Dementsprechend betrübt war auch Sandro Schmid, Stubenmeister der Schpitelturmclique Bremgarten.

«Wir haben alles abgesagt. Den Rüssknallerball, die Narrenrallye, die Gässlifasnacht und auch die Usrüerete», sagte er damals gegenüber der AZ. Zwar feierten 2022 einige Freiämter Dörfer die fünfte Jahreszeit trotz Omikron-Welle.

Doch im Reussstädtchen wäre der Aufwand zu gross gewesen, für die Zertifikatspflicht die ganze Altstadt abzusperren. «Dazu kommt, dass das alles mit der Sitzpflicht, dem Tanzverbot und den Kontrollen nichts mehr mit Fasnacht zu tun hat», erklärte Schmid. Umso grösser ist die Freude ein Jahr später. Denn nun heisst es: «Manege Frei» für den Bremgarter Zirkus. Unter diesem Motto bietet das OK der Bremgarter Fasnacht heuer wieder das volle Programm.

Ammann und Stubenmeister liefern sich ein Duell

Los geht es am Schmutzigen Donnerstag, dem 16. Februar, mit der Chesslete. Die Tour mit den Lärminstrumenten startet morgens ab 6 Uhr beim Casino. «Rund eine Stunde ziehen wir lärmend durch die Altstadt», kündet das OK an. Am Nachmittag feiert die Jugend am Kinder- und Schülerball im Casino und im Anschluss daran zelebriert die Schpitelturm-Clique um 19.45 Uhr beim Schpitelturm die offizielle Fasnachtseröffnung.

Die Fasnachtsclique werde dabei ihr neues Gefährt präsentieren. «Der Stadtammann und der Stubenmeister duellieren sich verbal mit flotten Versen und Raymond Tellenbach muss sich dabei der Anklage der Närrinnen und Narren stellen», heisst es in der Mitteilung.

Zum ersten Mal seit 2020 findet im Februar in Bremgarten wieder der Kinder- und Schülerball statt. Marc Ribolla (20.2.2020)

Am Freitag findet in der Turnhalle der St.-Josef-Stiftung die Beizlifasnacht mit Livemusik und diversen Guggen statt. Am Samstag steigt der bekannte Rüssknaller-Ball samt Maskenprämierung. Das grosse Highlight folgt dann am Sonntag mit dem Fasnachtsumzug durch die Altstadt, rund 1500 Teilnehmende und über 40 Startnummern werden erwartet.

Es fliegen wieder Schoggi und Orangen

Am Montagabend ist an der Gässlifasnacht den ganzen Abend lang Guggenpower angesagt. «Die Altstadt wird unter den schaurig schönen und lauten Klängen wiederum erbeben», sind sich die Veranstaltenden sicher.

In diesem Jahr darf Stubenmeister Sandro Schmid endlich wieder Süssigkeiten «usrüere». Christian Breitschmid (05.03.2019)

«Heego! Naro! Wyss ond rot – Pio» – wenn die Kinder diesen Vers durch die Bremgarter Altstadt rufen, werfen die Mitglieder der Schpitelturm-Clique heuer endlich wieder Süssigkeiten und Orangen vom Wagen. Der bekannte Brauch «Usrüere» wird 2023 wieder traditionell die Bremgarter Fasnacht am Dienstag um 15 Uhr am Stutzplatz und 15.45 Uhr beim Schpitelturm beenden.