Bremgarten Anwohner wundern sich: Bancomat vom Coop Pronto-Parkplatz verschwunden Bis vor wenigen Tagen stand auf dem Parkplatz der Coop Pronto-Tankstelle noch ein Bancomat der Aargauischen Kantonalbank (AKB). Nun fehlt zum Erstaunen vieler jede Spur des Geldautomaten. Die AKB nennt die Gründe für den Abbau.

Hier auf dem Parkplatz des Coop Pronto bei der Bibenlos-Kreuzung stand früher ein Bancomat – seit ein paar Tagen fehlt er. Bild: Screenshot/Facebook

In einem Beitrag auf der Facebookseite «Bremgarten AG» wird rege darüber diskutiert, was mit dem Bancomat beim Coop Pronto bei der Bibenlos-Kreuzung geschehen ist. Dies schreibt das Nachrichtenportal «ArgoviaToday» am Dienstag. Während manche mutmassen, der Geldautomat rentiere nicht mehr, befinden andere, die AKB befürchte, dass der Bancomat gesprengt werden könne.

Der rückgebaute AKB-Bancomat beim Bremgarter Coop Pronto sorgt für eine rege Diskussion. Bild: Screenshot/Facebook

In der Tat ist es nicht der erste Bancomat der AKB, der aufgrund von Sicherheitsgründen entfernt wurde. Bereits im letzten Jahr entfernte die Bank wegen der gehäuften Sprengungen mehrere Bancomaten. «ArgoviaToday» hat bei der AKB nachgefragt. Mediensprecherin Christine Honegger bestätigt, dass der Automat in Bremgarten aufgehoben wurde und erklärt: «Es gibt leider immer noch Sprengungen. Der Bankomat in Bremgarten wurde darum vorsorglich entfernt.» Dies auch, weil der Geldautomat etwas versteckt im hinteren Teil des Tankstellengeländes gestanden habe.

Auch dieses Jahr wurden oder werden noch weitere Exemplare aus dem Betrieb genommen, wie «ArgoviaToday» schreibt. So etwa der AKB-Bancomat in Oftringen beim OBI im Migros Park sowie derjenige in Baden in der Hausfassade der AKB-Geschäftsstelle Richtung Bahnhofplatz. (luk)