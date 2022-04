Bremgarten Am Gleisbett gelaufen: Siebenjähriger von Zug erfasst In Bremgarten hat ein Zug einen Jungen erfasst. Das führte zu einem Streckenunterbruch in der Region.

In Bremgarten ist es zu einem Unfall gekommen. mzm

Am Montagabend meldeten die SBB auf ihrem Störungsportal, dass es zu einem Streckenunterbruch zwischen Bremgarten und Bremgarten West ist gekommen ist. Betroffen war die Linie S17 der BDWM-Strecke.

Wie die Kantonspolizei am Dienstagmorgen mitteilt, sei gegen 19.30 Uhr ein Zug vom Bahnhof Bremgarten-West in langsamer Fahrt die enge Kurve in Richtung der Haltestelle Isenlauf gefahren. Dort habe der Lokführer plötzlich einen Jungen gesehen, der zu Fuss am Rand des Schotterbettes unterwegs war. Der Lokführer habe sofort ein Warnsignal abgesetzt und eine Vollbremsung eingeleitet. Dennoch erfasste der Triebwagen den Siebenjährigen, der daraufhin die Böschung hinunterrollte und liegen blieb.

Der Junge sei laut Polizei ansprechbar gewesen, wurde aber mit einem Rettungshelikopter in Spital geflogen. Über die Schwere der Verletzungen liegen noch keine Angaben vor. Ebenso unklar ist noch, warum der Junge auf das Gleisbett unterwegs war.

Wie die SBB schrieben, dauerte die Einschränkung des Bahnverkehrs bis 22:15 Uhr. Zwischenzeitlich standen Ersatzbusse im Einsatz. Am Morgen verkehrten die Züge wieder gemäss Fahrplan. (cri/phh)

Die aktuellen Polizeibilder: