Bremgarten AG Rentnerin verliert Herrschaft über ihr Fahrzeug und rammt parkierte Autos In Bremgarten ist es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 81-jährige Frau hat dabei Sachschaden verursacht.

Eine 81-Jährige verlor die Kontrolle über ihr Auto. Leserreporter mzm

(az)

An der Zufikerstrasse in Bremgarten werden die Anwohner wohl nicht schlecht gestaunt haben. Sie konnten am Freitagnachmittag ein Auto sehen, das auf einer Treppe stand. Allerdings war dies ein weniger erfreuliches Ereignis.

Den Unfall hat eine 81-jährige Frau verursacht. Sie sei zuerst über eine Rabatte gefahren und dann mit zwei parkierten Autos kollidiert. Als sie das zweite parkierte Fahrzeug rammt und dieses gegen ein Haus drückt, kommen beide zum Stillstand.

Ein anderes, parkiertes Auto wurde auch in Mitleidenschaft gezogen. Leserreporter mzm

Warum die Rentnerin die Herrschaft über ihr Fahrzeug verlor, ist noch nicht bekannt. Immerhin: Verletzt worden ist niemand.

