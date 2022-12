Bremgarten Adieu Herr Friedli – Bremgartens Marktchef-Legende gibt das Zepter ab Ein Bremgarter Markt ohne Walter Friedli – für viele kaum vorstellbar. Doch nach 35 Jahren ist für den Marktchef und langjährigen Polizisten nun das Ende seiner Amtszeit gekommen. Die AZ begleitete ihn auf seinem letzten Kontrollgang am Pfingstmarkt.

Walter Friedli ist eine Legende unter den Marktchefs. Während 35 Jahren hat er die Märkte in Bremgarten organisiert. Nun gibt der ehemalige Polizist das Zepter seines Lebenswerks ab. Melanie Burgener

Es ist früh an diesem Pfingstmontag. Die Zeiger am Bremgarter Spittelturm stehen auf 7 Uhr. Walter Friedli schlendert zwischen den letzten noch halb leeren Marktständen in Richtung Postplatz. Doch weit kommt er nicht. Herzlich wird er von Marktfahrenden begrüsst, jemand überreicht ihm ein kleines Geschenk.

Als er schliesslich auf mich zukommt, hat er ein breites Grinsen im Gesicht. Obwohl: «Etwas wehmütig bin ich schon», beginnt er zu erzählen, als er vom Klingeln seines Telefons unterbrochen wird. «Stadtverwaltung Bremgarten Friedli» – Es ist eines der letzten Male, die er diesen Satz in sein Telefon spricht.

Ab Dienstag wird vorläufig eine Tonbandaufnahme die Begrüssung übernehmen. Seine Handynummer benützt Walter Friedli ab jetzt nämlich nur noch für private Zwecke. Denn ab dann ist der 68-Jährige pensioniert – und zwar richtig. «Als Polizist bin ich zwar bereits seit drei Jahren im Ruhestand», erzählt er. Doch als Marktchef hat er in der Bremgarter Altstadt immer noch zum Rechten geschaut.

Das Telefon von Walter Friedli lief am Pfingstmontag ein letztes Mal heiss. Von nun an benützt er es nur noch Privat. Melanie Burgener

Denn die Märkte sind sein absolutes Herzensprojekt, sein Lebenswerk. «Doch nun ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich gehe und mein Amt abtrete», sagt er. Dann machen wir uns auf durch die Bremgarter Altstadt für einen letzten Kontrollrundgang, bevor in einer Stunde der Pfingstmarkt eröffnet.

«Ich musste zuerst zeigen, wer hier der Chef ist»

35 Jahre lang war Walter Friedli als Marktchef in Bremgarten tätig. Was er in all dieser Zeit erreicht hat, macht ihn sichtbar stolz. «Ich habe hier eine Sauerei übernommen. In den ersten drei Jahren musste ich zuerst zeigen, wer hier der Chef ist», blickt er zurück, während wir die ersten Stände passieren.

Er erinnert sich an Marktfahrende, die ohne Gebühren zu bezahlen, ihre Ware auf Tüchern ausgebreitet am Boden verkauften. Und an solche, die zwar angemeldet waren, schlussendlich aber doch nicht auftauchten. Damals, als ein Bremgarter Markt etwa 65 Stände zählte. Unterdessen sind es rund 300 mehr und dazwischen herrscht Recht und Ordnung.

4 Bilder 4 Bilder Die AZ begleitete Walter Friedli (links) auf seinem letzten Kontrollrundgang am Pfingstmarkt. Melanie Burgener

Wer einmal nicht auftaucht, erhält noch eine Chance. Beim zweiten Mal wird er oder sie von der Liste gestrichen. «Den Friedli verarscht man nicht. Es gibt genügend andere, die sich über einen Platz an unserem Märt freuen», sagt er bestimmt. Wie sehr das die Standbetreibenden schätzen, erlebe ich auf unserem Rundgang gleich selbst.

«Vielen Dank für die gute Organisation», oder: «Hoffentlich machen das die neuen Marktchefs genauso gut wie sie», tönt es von verschiedenen Seiten. «Schmerzt es sie nicht? Mich nämlich schon. Sie werden fehlen. Vor allem ihr verschmitztes Lächeln werden wir vermissen», sagt eine Standbetreiberin.

In 35 Jahren ist er kein einziges Mal ausgefallen

Unterstützt wurde Friedli in seiner Arbeit zwar von einzelnen Helfenden. Doch für die Organisation, die von der Koordination der Marktfahrenden, der Stellplatzeinteilung und dem Einziehen der Gebühren über die Verkehrskontrolle und das Sicherheitskonzept reicht, war er immer alleine zuständig. «Zum Glück war ich in all den 35 Jahren nicht ein einziges Mal krank. Ich weiss nicht, wie ich das sonst gemacht hätte», sagt er heute dankbar.

Kurz vor der Holzbrücke biegen wir in die Unterstadt ab. Nach wenigen Metern tritt Hans Luder von seinem Stand weg und fasst Friedli bei den Schultern. «Dank ihnen habe ich vor fast 35 Jahren meinen Traum verwirklicht. Sie haben mir gesagt, dass es schon zu viele Stände gibt, die ähnliches Kinderspielzeug wie ich verkaufen», erzählt er. Heute schmücken bunte Windräder in verschiedenen Formen seinen Platz. Friedli freut sich: «Da kommen Geschichten aus, von denen ich gar nichts gewusst habe.»

6 Bilder 6 Bilder Impressionen vom Bremgarter Pfingstmarkt 2022. Melanie Burgener

Den Weg zurück zum Platz um den Pyramidenbrunnen bahnen wir uns durch die schmalen Gässchen zwischen den Häusern hindurch. An den Marktfahrenden vorbei würde es wohl zu lange dauern. Alle wollen sich von Friedli verabschieden und ein Schwatz halten. «Ich glaube, für meine Frau ist das manchmal etwas mühsam. Auch wenn wir an anderen Orten privat einen Markt besuchen, werde ich oft erkannt. Zum Glück ist sie sehr verständnisvoll», erzählt er und lacht herzlich.

Herr Friedli ist einzigartig, Herr Friedli ist Bremgarten

Pünktlich um 8 Uhr befinden wir uns wieder am Anfang des Marktes. Hier erleben wir noch einmal eine Verabschiedung – die wohl herzlichste des gesamten Rundgangs. «Ich muss immer an jenen Markt denken, an dem ein kleines Kind verloren gegangen ist und daran, wie gut sie damals gehandelt haben», erzählt eine Frau, als sie uns anhält.

Sie reise mit ihrem Stand in der ganzen Deutschschweiz umher. «Aber einen Marktchef wie den Herrn Friedli habe ich noch keinen zweiten getroffen. Sie sind einzigartig, sie sind Bremgarten.»

Walter Friedli (Mitte) hat sein Zepter nach dem Pfingstmarkt nach 35 Jahren an Reto Lorenzi (links) und dessen Stellvertreter Hanspeter Stutz abgegeben. Melanie Burgener

Dann geht es, vorbei an den Socken, den handgemachten Seifen und dem Crepêperie-Häuschen ins Restaurant Bijou, wo sich Friedli, seine beiden Nachfolger Reto Lorenzi und dessen Stellvertreter Hanspeter Stutz treffen. Beim wohlverdienten Kaffee samt Gipfeli wird verschnauft, bevor es auf eine nächste Runde geht. «Jetzt muss ich die Gebühren einziehen und weiterhin um Rechten schauen», sagt der Noch-Marktchef und lächelt sein verschmitztes Friedli-Lächeln.