Bremgarten 614 Unterschriften eingereicht: Mit einer Petition wollen sie das alte Bahnhofsgebäude retten Das Bremgarter Bahnhofsgebäude soll einem Neubau weichen und zu einem attraktiveren Knoten des öffentlichen Verkehrs werden. Dabei reiche eine Sanierung völlig, findet Petitionär Thomas Fischer. 614 Unterschriften sammelte der Bremgarter nun dagegen und reichte sie beim Regierungsrat ein.

2000 Unterschriften waren sein erklärtes Ziel. Jetzt wurden es deren 614, die der Bremgarter Thomas Fischer beim Regierungsrat einreichen konnte. Sein Anliegen betrifft den Bremgarter Bahnhof. Die Stadt und die Aargau Verkehr AG (AVA) wollen auf dem dortigen Areal einen attraktiveren Knoten des öffentlichen Verkehrs realisieren, der Wohnungen und Geschäfte beheimaten und die Bushaltestellen Obertorplatz überflüssig machen würde.

Im Begleitschreiben, das Fischer am Donnerstag nach Aarau geschickt hat, schreibt er: «Die Unterzeichnenden wollen keinen neuen Bahnhof. Eine Gesamtsanierung soll das Ziel sein. Und ein neues Bahnhofsgebäude mit über dreissig Metern Höhe passt auch nicht zu Bremgarten. Diese Petition des ‹Bürgerlichen Komitees Bremgarten› hat auch viele Einheimische und Auswärtige über die Situation informiert.»

Thomas Fischer sammelte 614 Unterschriften für eine Petition gegen den Abriss des Bahnhofs Bremgarten. Bild: Marc Ribolla

Fischer selbst liegt das Gebäude aus nostalgischen Gründen am Herzen. Der rote Backsteinbau weckt bei ihm besondere Erinnerungen. «Genau so sieht es auch bei meinem Elternhaus aus. Der gleiche Architekt, Josef Oswald, hat es Ende der 1950er-Jahre fast gleichzeitig gebaut. Darum hänge ich an diesem Bahnhof», sagte er im März zur AZ.