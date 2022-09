Bremgarten 400 Kilo schwer und aus Bronze: Wie Heinz Briner für Bremgarten ein bisher einzigartiges Stadtrelief kreiert Auf privater Initiative ist eine IG Relief Bremgarten entstanden, die sich der Entwicklung eines Bronzereliefs in Form eines Stadtmodells angenommen hat. Treibender Motor und Hersteller des Werks ist Heinz Briner. Er erklärt, was es damit auf sich hat.

Heinz Briner in seinem Atelier mit dem Modell, an dem er arbeitet. Marc Ribolla

Ein kleines Werkatelier im Bremgarter Isenlauf-Quartier ist der kreative Schauplatz einer zukünftigen Attraktion des Reussstädtchens. Seit November vergangenen Jahres arbeitet Heinz Briner dort am Modell eines Reliefs der Stadt Bremgarten – und verwirklicht sich so fast einen Kindheitstraum. Der gelernte Architektur-Modellbauer ist ein Ur-Bremgarter und seit 2020 pensioniert.

«Ich hatte schon in jungen Jahren eine spezielle Faszination für die Natur und die Architektur. Beides kommt hier in Bremgarten zusammen», sagt Briner, der 40 Jahre im Architekturbereich tätig war. Vor rund zwei Jahren trat dann Kulturgrösse und Stadtführer Heinz Koch an ihn heran.

Dieser äusserte den Wunsch, das bisherige unvollendete Stadtmodell des verstorbenen Erich Russenberger, das im Stadtmuseum steht, zu vollenden. Schnell sei aber klar gewesen, dass man dessen Werk so belassen müsse. Aus künstlerischen Gründen.

Die fünf Mitglieder der IG Relief Bremgarten: Marco Portmann (Portmann und Partner), Stephan Troxler (Bremgarten Tourismus), Heinz Koch, Dora Weissenbach und Heinz Briner. Marc Ribolla

Also musste ein neues Projekt her. Entstanden ist so die IG Relief Bremgarten. «Ich bin quasi der Motor dahinter, aber ohne vier Räder nützt ein Motor nichts», vergleicht Briner. Als «Räder» gehören deshalb auch vier Persönlichkeiten aus Kultur und Wirtschaft zur IG. Nebst Heinz Koch sind dies Dora Weissenbach, Stephan Troxler und Marco Portmann.

Türme in der Altstadt werden überhöht dargestellt

Rund vier bis fünf Stunden täglich arbeitet und tüftelt Heinz Briner am Modell. Zurzeit sei etwa ein Drittel fertig, insgesamt rechnet er mit 1800 Arbeitsstunden. «Ich mache es gratis in Fronarbeit als Dank für meine schöne Zeit, die ich hier in Bremgarten erleben durfte und darf», erzählt Briner. Als Inspiration hat er sich verschiedene Reliefs, vor allem in Städten in Deutschland, aber auch in Zürich oder Luzern, angeschaut.

Hier entsteht der Altstadtbereich, die «Schoggiseite» von Bremgarten. Marc Ribolla

Gebaut wird das Modell aus Holz und Kunststoff. Grundlage sind die offiziellen Katasterpläne. Speziell am zukünftigen Bremgarter Relief, das im Massstab 1:700 hergestellt wird und den heutigen baulichen Zustand abbildet, ist aber die Plankomprimierung und eine Überhöhung, wie Briner erläutert.

«Die Türme beispielsweise werden speziell überhöht und die Häuser ausserhalb der Altstadt flachen nach aussen hin ab», erklärt der Modellbauer. Die Reuss fliesst zum Beispiel tiefer liegend, die Altstadt liegt höher. Mit dieser Fischaugenoptik können die vier Reussschlaufen komprimiert, aber doch übersichtlich dargestellt werden. Er kann sich vorstellen, dass auch Details wie kleine Autos, die BD-Bahn oder Menschenfiguren die Szenerie ergänzen könnten.

Die Reussschlaufen sind ebenfalls ein Teil des Modells. Marc Ribolla

Das Relief wird taktil sein, also komplett anfassbar, sodass auch Sehbehinderte sich mit den Händen ein Bild von Bremgarten machen können. Briners Werk ist auf die Masse 2 Meter × 1,3 Meter ausgerichtet. Er rechnet damit, dass er Grössenordnung im Herbst 2023 mit dem Rohmodell fertig sein wird.

So soll das Relief im fertigen Zustand aussehen. Der Sockel soll auch Platz lassen, damit Rollstuhlfahrende ebenfalls nahe ran fahren können. zvg

Doch dann beginnt erst die richtige Herstellung. Gegossen wird das rund ein Zentimeter dicke Relief in Bronze bei der Glockengiesserei Aarau. In einem speziellen Verfahren, das extrem feinen stark verdichteten Sand verwendet. Briner geht von einem rund drei- bis viermonatigen Arbeitsprozess in der Giesserei aus. Das fertige Relief werde gegen 400 Kilo wiegen.

Crowdfunding für 135'000 Franken nötig

Natürlich ist dies alles mit Kosten verbunden. Deshalb ist die IG Relief auf Sponsoren und Gönner angewiesen. Dazu wird auch ein Crowdfunding lanciert, das die Unkosten decken soll. Benötigt werden so 135'000 Franken. Briner freut sich:

«Es ist erfreulich angelaufen, wir haben bereits Zusagen für knapp 60'000 Franken.»

Interessenten für einen finanziellen Beitrag erhalten unter IGRelief5620@bluewin.ch mehr Informationen. Die Stadt Bremgarten übernimmt die Raummiete für Briners Atelier und den Sockel, auf dem das Relief später aufgestellt wird.

Blick ins Werkstattatelier von Heinz Briner. Marc Ribolla

Wo dies sein wird, ist gemäss Briner noch offen. Angedacht wäre zum Beispiel der Bereich beim Obertor-/Schulhausplatz oder auch eingangs Altstadt im Areal der heutigen Wettersäule. Wenn alles nach Plan verläuft, soll die Installation im Frühling 2024 eingeweiht werden.

«Die Stadt begrüsst das Projekt sehr. Allgemein spüre ich eine grosse Begeisterung über unser Werk», erklärt Briner. Es soll ein Geschenk an die Stadt sein und ein bleibendes Kunstwerk für die nächsten Jahrzehnte.