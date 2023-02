Bremgarten 30 Jahre und kein bisschen müde: Die Soroptimistinnen setzen sich für die Rechte der Frauen ein Der Soroptimist International Club Bremgarten-Freiamt feiert das 30-Jahr-Jubiläum. Der Klub setzt sich für die Anliegen der Frauen ein und machte in der Vergangenheit mit verschiedenen Anlässen auf sich aufmerksam.

Die Frauen des Soroptimist International Club Bremgarten-Freiamt feiern den runden Geburtstag ihres Klubs. zvg

Derzeit sind es dreissig Frauen aus verschiedensten Berufen, die der Vereinigung Soroptimist International Club Bremgarten-Freiamt angehören. Der Klub wurde im Januar 1993 – also vor 30 Jahren – gegründet und gehört seither zu der weltweit aktiven Organisation, welche sich für die Anliegen der Frauen einsetzt. Dies sind vor allen Anliegen wie Bildung und Gleichstellung, aber auch das Bewusstsein, dass Frauen immer wieder Opfer von Gewalt sind.

Die Frauen suchen Projekte aus und unterstützen diese mit Aktionen und Benefizveranstaltungen. So konnte in den letzten 30 Jahren eine stolze Summe Geld generiert und damit viele kleinere und grössere Projekte unterstützt werden. Bei der Auswahl der Projekte wird darauf geachtet, dass diese nachhaltig sind und das Geld wirklich an den richtigen Ort kommt. Oft sind es regionale oder nationale Projekte, aber auch internationale werden berücksichtigt, sofern ein direkter Kontakt oder Bezug besteht.

Ein weltweites Netzwerk, das funktioniert

Dies gewährleistet, dass die Hilfe ankommt. Oft sind bei internationalen Projekten auch Soroptimist Clubs vor Ort für die Verteilung von Material oder Geld verantwortlich. Dies ist ein weiterer Vorteil des weltweit funktionierenden Netzes der Organisation.

Der Soroptimist Club Bremgarten-Freiamt hat in den letzten 30 Jahren regelmässig mit Aktivitäten auf sich aufmerksam gemacht. Sei es mit Flohmärkten in Wohlen, Benefizkonzerten in der Alten Kirche Boswil, Picknick in Weiss im Rosengarten Dottikon, Circus Arabas, Verkauf von Tulpenzwiebeln oder dem Orange Day (Aktion gegen Gewalt an Frauen).

Das Jubiläum sei ein guter Moment zum Innehalten, aber auch eine grosse Motivation, die Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben, halten die Soroptimistinnen in ihrer Mitteilung fest. (az)