Bremgarten 100 Tennisbegeisterte werden am Argovia Open erwartet – wie ein Turnier wiederbelebt wurde Vom 6. bis zum 9. Juli ist es wieder so weit: Junioren und Erwachsene messen sich in Bremgarten und auf dem Mutschellen auf dem Tennisplatz.

Das siebenköpfige OK organisiert das Argovia Open. Bild: zvg

Während vier Tagen liefern sich zahlreiche Tennisspielerinnen und -spieler aus der ganzen Schweiz spannende Matches auf dem Tennisplatz in Bremgarten und Mutschellen. Das Argovia Open findet in diesem Rahmen bereits zum zweiten Mal statt.

Doch letztes Jahr war nicht das erste Mal, dass der TC Bremgarten und Mutschellen ein Tennisturnier durchgeführt haben. Bereits vor rund acht Jahren gab es ein solches Turnier, damals noch unter dem Namen Argovia Cup und ohne Junioren. In den Folgejahren hat sich aber niemand mehr um das Turnier gekümmert – bis vor zwei Jahren. «Mein Bruder und ich wollten das wieder starten. Wir dachten, es wäre doch cool, wenn es in Bremgarten wieder so ein Turnier gäbe», sagt Turnierleiter und OK-Mitglied Tom Christen.

Bei dieser Idee wurden die Brüder tatkräftig unterstützt. Aufgrund der Coronapandemie mussten sie das erste Turnier zwangsläufig um ein Jahr verschieben. Im Jahr 2022 konnten sie dafür voll durchstarten. Auch der damalige Gründer Reto Sigl ist heute noch im Tennisclub aktiv und erneut Mitglied des Organisationskomitees.

Auf die Sieger und Siegerinnen wartet ein kleines Preisgeld

Das Tennisturnier bietet zwei Standorte – den einen beim TC Bremgarten und den anderen beim TC Mutschellen. Während auf dem Mutschellen vor allem die Junioren der Kategorien U12, U14 und U16 um den Siegerpokal kämpfen, beschränkt sich der Tennisplatz in Bremgarten auf die Erwachsenen. Sie werden beim Sieg mit einem Preisgeld von 200 bis 400 Franken belohnt.

Wer gegen wen antritt, wird vor Spielbeginn ausgelost. Letztes Jahr nahmen rund 90 Spielerinnen und Spieler teil. «Unser Ziel liegt bei 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Momentan sind wir bei 73 Anmeldungen», sagt Christen rund zwei Wochen vor Turnierbeginn. Er ist zuversichtlich, dass bis zum Anmeldeschluss noch ein paar Anmeldungen eintreffen.

Turnierleiter und OK-Mitglied Tom Christen spielt selbst Tennis seit er sechs Jahre alt ist. Bild: Vianne Häfeli

Das OK geht mit den Werbemassnahmen eher sparsam um. Einzig dem Sieger von letztem Jahr wurde ein E-Mail geschrieben, ob er auch dieses Mal wieder dabei ist. Darüber hinaus beschränkt das OK die Werbung auf Social Media.

Tennis ist im Freiamt populär

Die letztjährige Durchführung des Argovia Opens war ein voller Erfolg. Auch wenn der Start am Donnerstag regnerisch war, entwickelte sich das Tennisturnier blendend. «Am Finaltag am Sonntag hatten wir eine super Stimmung und tolles Wetter. Alle Zuschauer sind um den Platz 3 gestanden und haben bei den Finalspielen mitgefiebert», erzählt Christen.

Wie letztes Jahr, steht auch dieses Mal ein buntes kulinarisches Angebot auf dem Menüplan. Zusätzlich werden diverse Getränke angeboten. Mit der Verpflegung lockt der Tennisclub auch Leute an, die sich nicht in erster Linie für Tennis interessieren. Christen sagt: «Alle können vorbeikommen und eine gute Zeit haben.»

Zum erfolgreichen Event letzen Jahres beigetragen hat gewiss auch die Popularität des Tennis im Freiamt. «Der Club hat viele Mitglieder, wir sind eher an der oberen Grenze. Mutschellen hat letztens sogar einen vierten Tennisplatz dazu gebaut», so Christen.

Dieses Jahr hat das OK ein paar wenige Veränderungen vorgenommen. Die Junioren-Kategorie wurde aufgeteilt, damit die Stärkeren und Schwächeren besser getrennt sind. «Dazu haben wir uns entschlossen, damit die Junioren nicht gleich auf die Kappe bekommen», erklärt Christen. Zusätzlich wurde das Preisgeld leicht erhöht.