Die Liste mit den Ausstellern ist lang, und das Programm klingt vielversprechend. An der diesjährigen Reusstaler Gewerbeausstellung in Niederwil wird mit verschiedenen musikalischen Darbietungen, Workshops und Kinderattraktionen ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm geboten.

Die RGA18 startet am Freitagnachmittag, 13. April, mit Begrüssungsansprachen, einem Ausstellungsrundgang und anschliessendem Apéro mit musikalischem Ausklang. Am Abend unterhalten die Brüder «Chris & Mike» mit ihren Pianos das Publikum.

Später am Abend werden die Tasteninstrumente von Schlagzeug, Bass und E-Gitarre abgelöst und die Freiämter Metalcore-Band «Final Story» sorgt für Stimmung.

Kulinarische Show-Einlagen

Wer am Samstag immer noch müde Knochen vom Konzertabend hat, kann am Morgen an einem Yoga Workshop teilnehmen.

An der Messe sorgen aber auch die Aussteller selber für Attraktionen. So gibt es am Stand der Hufschmid Gartenbau AG kulinarische Show-Einlagen von Starkoch Norman Hunziker.

Nach dem ökumenischen Gottesdienst und einer weiteren Runde Yoga am Sonntagmorgen, folgt mit dem Töffli-Corso ein weiteres Highlight. Rund 40 «Biker» präsentieren ihre Töffli von der besten Seite, um ihre Chancen auf die Prämierung am Abend für das schönste Zweirad zu erhöhen.

Auch für die Kinder ist beste Unterhaltung garantiert. Sie können beim Kinderschminken verwandeln lassen, sich auf der Hüpfburg austoben oder auch eine Runde mit der Gartendampfbahn drehen.

Beratungen zur Ausbildung

An der Gewerbeausstellung wird aber nicht nur spielerisch, sondern auch ausbildungstechnisch für den Nachwuchs gesorgt.

Während des ganzen Wochenendes steht den Jugendlichen eine Lehrstellenberatung zur Verfügung. Vor Ort gibt es eine Übersicht über offene Ausbildungsstellen und Betriebe, die Lehrstellen anbieten. Wer möchte, kann seine Bewerbungsunterlagen von Profis prüfen lassen. (mel)