Krasser Fall von Brandstiftung: Eine noch unbekannte Täterschaft hat in der Nacht auf Freitag in der Halle des Gartenbaubetriebs Rainer Heggli AG in Merenschwand an mindestens 20 Orten Feuer gelegt. Glücklicherweise sprang die Sprinkleranlage an, was auch die Feuerwehr sofort alarmierte. «Der Schaden ist dennoch sehr gross», stellen Rainer Heggli und seine Frau Carole Fischer Heggli fest.

Viel Glück hatte die Kistenfabrik Merenschwand, die Besitzerin und Vermieterin der Halle: Hätten die Feuer nicht so schnell gelöscht werden können, hätte es möglicherweise auch das benachbarte Holzlager und das Produktionsgebäude erfasst, was einem Grossbrand gleichgekommen wäre. Beide Betriebe können normal weiterarbeiten, die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Es war gestern Freitag, 0.30 Uhr, als die Brandmeldeanlage Alarm auslöste und die Sprinkler in Betrieb setzte. «Nicht auszudenken, was ohne sie geschehen wäre», sagt Peter Birrer, Geschäftsführer der Kistenfabrik Merenschwand, die die offene Lagerhalle an die Heggli Gartenbau GmbH vermietet. In seiner Fabrik zeugen nur ein paar verkohlte Bretter von der Brandstiftung. Anders sieht es im Betrieb von Rainer und Carole Fischer Heggli aus: Geräte und Werkzeuge sind verbrannt, alles ist nass und schmutzig.