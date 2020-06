Brand in Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses

Am frühen Samstagnachmittag kurz nach 13 Uhr sei es zu einem Brand an der Göslikerstrasse in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses gekommen, teilte die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mit. Die aufgebotene Feuerwehr habe den Brand rasch löschen können. Im Kellerabteil sei Sachschaden entstanden.