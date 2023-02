Boswil/Kallern Neue Deponie Höll ist auf Kurs: Fledermausschutz spielt neu eine wichtigere Rolle Ab 2024 soll die Deponie Höll auf dem Gebiet der Gemeinden Boswil und Kallern in Betrieb sein. Der Planungsbericht dazu lag im vergangenen Frühsommer öffentlich auf. Derweil reichten zwei Naturschutzverbände Eingaben ein. Die Anliegen flossen nun in den Bericht ein.

Entlang der Wohlerstrasse oberhalb der Kartbahn ist der Deponiestandort Höll für sauberes Aushubmaterial geplant. Marc Ribolla (20.1.2022)

Rund zwei Millionen Kubikmeter Aushubmaterial sollen ab 2024 dort entsorgt werden, wo heute oberhalb der Wohlerstrasse eine grosse Grünfläche brachliegt. Dass an dieser Stelle, oberhalb der Kartbahn Waltenschwil, die Deponie Höll entstehen kann, hat der Grosse Rat bereits im September 2018 gutgeheissen und entsprechend im Richtplan festgesetzt.

Seither hat sich einiges getan, die Realisierung der «Höll» ist auf Kurs. Zumindest, was die Schritte der zuständigen Gemeinden Boswil und Kallern betrifft. Momentan läuft bis am 27. Februar die Beschwerdefrist gegen die Teiländerung des Kulturlandplans und Ergänzungen der Bau- und Nutzungsordnung BNO betreffend Deponiezone «Höll». Diese haben die Einwohnerinnen und Einwohner der beiden Dörfer an der vergangenen Wintergmeind gutgeheissen.

Zuvor mussten die Gemeinderäte den Planungsentwurf nochmals überarbeiten, denn während dessen öffentlicher Auflage vom 16. Mai bis am 15. Juni 2022 sind zwei Einwendungen eingegangen, die nun in den Planungsbericht eingeflossen sind.

Naturschutzverbände reichten Einwendungen ein

«Während der öffentlichen Auflage sind zwei identische Einwendungen von Pro Natura Aargau und Birdlife Aargau bei der Gemeinde Boswil eingegangen. In Kallern gab es keine Einwendungen. Es handelte sich um kleinere Präzisierungen, die wir im Planungsbericht auch so ergänzt haben», erklärt Boswils Gemeindeschreiber Roger Rehmann.

Einerseits ging es in diesem Begehren um die Schutzzone, die für den Naturschutz geschaffen werden sollen. «Die Schwierigkeit dabei ist jeweils, dass sichergestellt ist, dass die Grundeigentümer für den Unterhalt und die ökologischen Massnahmen zuständig sind», so Rehmann. Das habe man nun im Bericht ergänzt. Andererseits wurde auf Wunsch der Organisationen der Freihaltebereich der Biodiversitätsfläche samt Pufferzone genauer definiert.

Weiter flossen auch die Ergebnisse des Fledermausschutzbeauftragten des Kanons Aargau in den Planungsbericht ein. Ein weiterer Antrag betraf die Vernetzung von Feuchtlebensräumen. «Das ist eine kantonale Vorschrift, die wir einhalten müssen», sagt Rehmann. Nach der Einwendung wurde dieses Ziel der ökologischen Massnahmen nun auch noch explizit im Planungsbericht ergänzt.

Boswil und Kallern unterstützen Verkehrsmassnahmen

Mit dieser Änderung haben weder die Bevölkerung, die das Geschäft einstimmig angenommen hat, noch die Gemeindeverwaltung ein Problem. «Es sind Natur-Anliegen, die für uns selbstverständlich sind», so Rehmann. Ähnlich positiv eingestellt waren die Verantwortlichen gegenüber der Eingabe, die von der Gemeinde Waltenschwil während des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens im Januar 2022 eingereicht wurde.

Denn der Knoten Bünztalstrasse K124/Büelisackerstrasse K367 auf Waltenschwiler Boden ist bereits heute ein Hotspot für Unfälle. Damit das nicht noch schlimmer wird, wenn durch den Betrieb der Deponie sich das Verkehrsaufkommen erhöht, möchte die Gemeinde Massnahmen zur Verkehrsberuhigung einführen. «Diese Umsetzung unterstützen wir. Die Eingabe während der Mitwirkung haben wir im Planungsbericht aufgenommen», so Rehmann.

Wenn die Beschwerdefrist ohne Einsprachen über die Bühne geht, kann der Planungsbericht zur Genehmigung dem Kanton übergeben werden. «Parallel dazu arbeitet die Deponie Höll AG den Gestaltungsplan aus. Dann folgt das Baubewilligungsverfahren», erklärt Rehmann die nächsten Schritte des Projektes.