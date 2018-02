In einem Boswiler Reiheneinfamilienhaus soll Raoul K. im Oktober 2017 eine Prostituierte zum Sex gezwungen haben. Stundenlang suchte die Aargauer Kantonspolizei mit Sondereinheiten und Helikoptern nach dem Flüchtigen. Schliesslich wurde der Koch geschnappt und in Untersuchungshaft gesteckt.

Nun ist er wieder auf freiem Fuss, wie Fiona Strebel, Mediensprecherin der Aargauer Staatsanwaltschaft, gegenüber «Blick» bestätigt: «Der Beschuldigte wurde inzwischen aus der Haft entlassen, und zwar deshalb, weil keine Kollusionsgefahr mehr besteht.»

Die Freundin erwischte Raoul K. am 27. Oktober 2017 in flagranti mit der Prostituerten – der Streit eskalierte und der gebürtige Brasilianer flüchtete. Als er gefasst wurde, eröffnete die Staatsanwaltschaft ein Verfahren unter anderem wegen sexueller Nötigung. Der Mann bestreitete die Vorwürfe. Das Zwangsmassnahmegericht ordnete drei Monate Untersuchungshaft an.

Das Verfahren ist nach wie vor bei der Staatsanwaltschaft hängig, sagt Fiona Strebel gegenüber «Blick».

Der 32-jährige Koch fiel immer wieder negativ auf. Laut Anwohnern sei er öfters laut geworden und habe oft mit seiner Freundin gestritten – auch die Polizei musste mehrmals ausrücken. Die Frau sei unterdessen ausgezogen.