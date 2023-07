Boswil Unbekannte brechen einen Stromkasten auf – und bringen sich damit selbst in Lebensgefahr In der Nacht auf den vergangenen Sonntag haben Unbekannte einen elektrischen Verteilerkasten in Boswil aufgebrochen und die Sicherungen herausgerissen. In derselben Nacht stiegen zwei Primarschüler ins Schulhaus ein – ob die beiden Fälle zusammenhängen, ist jedoch unklar.

Dass Unruhestifter hin und wieder auf Schulhausplätzen oder bei Waldhäusern randalieren, ist leider nicht ungewöhnlich. «Doch dass sie auf die Strominfrastruktur losgehen, kommt wohl eher selten vor», sagt Philipp Hagenbuch, Geschäftsleiter der Elektrizitätsgenossenschaft Boswil Bünzen. Vor Elektrizität hätten doch eigentlich auch solche Leute Respekt.

Jene Personen, die in der Nacht auf den vergangenen Sonntag in Boswil ihr Unwesen trieben, scheinen gegen solche Ängste resistent gewesen zu sein. Das zeigt das Risiko, das sie eingegangen sind.

Weil der elektrische Verteilerkasten in einem Boswiler Quartier aufgebrochen und die Sicherungen darin herausgerissen wurden, fiel in einzelnen Häuser der Strom aus. Bild: zvg

«Sie haben die Türe von einem elektrischen Verteilerkasten in einem Quartier aufgebogen und sämtliche Sicherungen herausgerissen», beschreibt Hagenbuch. «Mit dieser Aktion haben sich die Täter selbst in Lebensgefahr gebracht», ergänzt er.

Sie haben blind im Dunkeln nach den Kabeln gegriffen

Normalerweise, so Hagenbuch, würden selbst Expertinnen und Experten für die Arbeit an solchen Kästen eine Sicherheitsausrüstung tragen, um sich zu schützen. «Ich gehe davon aus, dass es keine Fachleute waren und sie demnach auch nicht wussten, was sie taten», vermutet er. Das zeige auch die Vorgehensweise.

«Die Türe wurde nicht ganz geöffnet. Die Täter mussten von der Seite her blind hineingreifen», erzählt er. Zudem sei es dunkel gewesen, denn die Tat wurde nachts zwischen Mitternacht und 2 Uhr begangen.

Bemerkt wurde der Vorfall von den Anwohnerinnen und Anwohnern des Quartiers. «Am Sonntagmorgen um halb sieben hat mich ein Bewohner angerufen, weil er und seine Nachbarn keinen Strom hatten», erzählt Hagenbuch. Auf dem Weg in den besagten Dorfteil sei ihm die kaputte Tür des Verteilerkastens aufgefallen.

Finanzielle Sachschäden seien bis auf die verbogene Tür, die neu bestellt werden musste, keine entstanden, so Hagenbuch. Auch der Landwirtschaftsbetrieb, der an diesem Verteilernetz hängt, habe keine Schäden gemeldet, die durch den plötzlichen Stromausfall passiert sind. Die Polizei sei trotzdem informiert und eine Anzeige erstattet worden. Die Verantwortlichen hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

In derselben Nacht stiegen zwei Primarschüler ins Schulhaus ein

In derselben Nacht am Wochenende geisterten auch zwei Personen beim Schulgebäude herum. Die beiden Störenfriede konnten jedoch bereits am Sonntag überführt werden – im Beisein ihrer Eltern, wie Schulleiter Peter Kessler mitteilt. Denn hier handelte es sich um zwei Primarschüler. «Sie sind morgens um 2 Uhr ins Erdgeschoss des Schulhauses eingestiegen», sagt er.

Dafür hätten sie im Voraus ein Fenster hinter der Store geöffnet gelassen. «Diese ‹Vorbereitung› fiel leider weder dem Reinigungspersonal noch den Lehrpersonen auf», erklärt Kessler. So konnten die beiden Schüler zwar ins Innere des Gebäudes gelangen, einen Sachschaden haben sie aber keinen verursacht. «Der Hauswart hat die Store gründlich kontrolliert. Es wurde auch nichts gestohlen», so Kessler.

Die eigentliche Absicht dieses Hausfriedensbruches sei unklar. Ebenso, ob die Schüler auch für die Beschädigung des Verteilerkastens verantwortlich sind. Obwohl die beiden dank Hinweisen aus der Bevölkerung geschnappt werden konnten, habe die Gemeinde eine Strafanzeige gegen sie eingereicht.

Zur Anzeige sagt Kessler: «Die Dreistigkeit des Vorgehens fand ich persönlich aussergewöhnlich. Ich bin froh um die Strafanzeige, weil eine solche Tat einfach schockiert und niemals toleriert werden kann. In der Primarschule ist das offen gestanden gleich dreifach schockierend.» Dennoch relativiert er: «Teilweise kursierende Begriffe wie Vandalismus oder Verwüstungen tönen zwar gut, treffen aber in diesem Fall nicht zu.»