Boswil Ob Shell, Gilbarco oder BP: Diese kultigen Zapfsäulen sind bei der Liquidation zu ergattern Die Boswiler KSW Technik AG war spezialisiert auf den Tankanlagen- und Zapfsäulenbau. Im Herbst 2021 ging die Firma konkurs. Nun wird das gesamte Inventar von Werkzeug, Fahrzeugen oder Büroeinrichtungen liquidiert – und auch historische Zapfsäulen.

Der ehemalige KSW-Technik-Mitarbeiter Werner Beeler mit einer Gilbarco-Tanksäule aus dem Jahr 1959. Marc Ribolla

Sie strahlen etwas Archaisches aus, wecken vielleicht auch Erinnerungen an eigene Roadtrips durch die USA oder Australien. Wenn man irgendwo im Nirgendwo einer Wüste an einer Tankstelle eines Kaffs auftanken muss. Im Vergleich zu den modernen Tankstellen sind die historischen Zapfsäulen, die bei der Boswiler KSW Technik AG stehen, in die Jahre gekommen. Aber nicht weniger interessant. Diese Kultanlagen können sich nun Sammler oder andere Interessierte schnappen.

Am nächsten Freitagnachmittag findet bei der ehemaligen KSW an der Boswiler Bahnhofstrasse 29 die Liquidation statt. Sämtliches Inventar wird verkauft. Denn der Schweizer Ableger der heute deutschen Firma, die auf Tankanlagenbau spezialisiert war, ist konkurs gegangen. Das abrupte Ende kam letzten Herbst. Am 20. September eröffnete das Bezirksgericht Muri den Konkurs.

Mitarbeitende mussten innert einer Stunde alles abgeben

Der 61-jährige Werner Beeler war bis dahin 22 Jahre lang bei der KSW Technik, die vor sieben Jahren von Stallikon ZH nach Boswil umzog, beschäftigt. Er erinnert sich noch gut daran. «Alle Mitarbeiter mussten innert einer Stunde sämtliche Schlüssel und Arbeitsmaterialien abgeben», sagt er. Das sei ein schwerer Moment gewesen. Zusammen mit den weiteren KSW-Standorten in Cugy und Mendrisio waren rund 75 Mitarbeitende vom Konkurs betroffen.

Zapfsäulen aus verschiedenen Epochen sind bei der KSW-Liquidation zu haben. Marc Ribolla

Seither ist Beeler auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Trotzdem war der Stalliker in den vergangenen Wochen oft in Boswil an seinem alten Arbeitsort anzutreffen. Er unterstützte den amtlichen Liquidator Jakob Aeschlimann bei der Inventaraufnahme und erledigte weitere Arbeiten im Zusammenhang mit der Liquidation.

Zu kaufen gibt es Material von rund 320 Positionen. Von vielen gefüllten Werkzeugkorpusse über spezielle Büromöbel, Monitore, Kaffeemaschine, Beamer, Schränke und Firmenfahrzeugen bis hin zu Palettrollis oder Winkelschleifer. Auf spezielles Interesse dürften aber sicher die historischen Zapfsäulen stossen.

Liquidator Jakob Aeschlimann (links) und Werner Beeler mit der Siam-Zapfsäule von 1932. Marc Ribolla

«Sie repräsentieren eine Art unserer Firmengeschichte, vor allem alles, was älter als 20 Jahre ist. Wir sagten uns, dass wir gewisse Zapfsäulen aus gewissen Epochen behalten», erklärt Werner Beeler.

So stehen im Wintergartenanbau der KSW eine französische Siam-Zapfsäule von 1932, ein Modell einer britischen Avery-Hardoll (1939) oder eine kultige Gilbarco von 1959. Aber auch einer der ersten Tankautomaten, wo man nur mit einer 10er-Note bezahlen konnte.

Die historischen Zapfsäulen, die es zu ergattern gibt. Youtube/liq.ch

Wie gross der Ansturm auf den Verkauf sein wird und welchen Erlös er erhofft, kann Liquidator Aeschlimann nur schwierig abschätzen. «Ich gehe mal von rund 200 Besuchenden aus. Vieles Material ist hier sehr spezifisch auf die Branche ausgelegt gewesen», sagt er.

Auch ein Tankautomat der ersten Generation ist zu haben – er funktionierte damals nur mit einer Zehnernote. zvg

Im Vorfeld hätten sich schon einige Interessenten erkundigt. Besonders die Zapfsäulen seien begehrt. Doch Aeschlimann sagt:

«Der Verkauf darf aus rechtlichen Gründen einzig und allein am Liquidationstag stattfinden. Auch ehemalige Mitarbeiter dürfen nichts vorgängig kaufen.»

Ein Blick in einen Teil der ehemaligen Werkstatt der Boswiler KSW. Alles muss jetzt liquidiert werden. Marc Ribolla

Jakob Aeschlimann ist der Liquidator der KSW Technik. Marc Ribolla

Eine Ausnahme gab es beim kompletten Ersatzteillager. Dort genehmigte das Gericht einen vorzeitigen Verkauf – in Absprache mit den Gläubigern der KSW – an eine Firma in der Romandie, die ebenfalls auf den Tankanlagenbau spezialisiert ist. «So eine Lösung macht jeweils Sinn, weil solche Teile sonst praktisch nicht zu veräussern sind», erklärt Aeschlimann.

Die KSW-Liquidation in Boswil am Freitag ist in zwei Teile gegliedert. Zuerst sind ab 14 Uhr die Fahrzeuge und die Tanksäulen an der Reihe, anschliessend ab ca. 14.30 Uhr das restliche Werkstatt- und Büro-Inventar. «Ich empfehle frühzeitig zu erscheinen, da vieles rasch weggeht. Sollten am Ende der Liquidation um 17 Uhr noch Positionen übrig sein, findet nächsten Mittwoch ein Nachverkauf statt», sagt Aeschlimann.

Auch alle Fahrzeuge der KSW werden am Freitag verkauft. Marc Ribolla