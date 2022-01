Boswil / Kallern Der nächste Schritt Richtung «Höll»: Jetzt kann sich die Bevölkerung zur geplanten Deponie äussern Rund zwei Millionen Kubikmeter Aushubmaterial sollen in der geplanten Deponie Höll auf dem Gebiet der Gemeinden Boswil und Kallern ab 2024 entsorgt werden. Die entsprechende Zone dafür hat der Grosse Rat bereits 2018 ausgewiesen. Nun kann sich die Bevölkerung während des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens einbringen.

Entlang der Wohlerstrasse K 124 oberhalb der Kartbahn ist der Deponiestandort Höll für sauberes Aushubmaterial geplant. Marc Ribolla

«Fahr zur Höll damit» könnte es in Zukunft auf Baustellen im Freiamt tönen. In einer Zukunft, in der das rund 25 Hektaren grosse Gebiet entlang der Wohlerstrasse K 124, zwischen Boswil und Kallern, keine Grünfläche mehr ist, sondern ein Standort für Ablagerungen von sauberem Ausbruch- und Aushubmaterial. Fachlich ausgedrückt: eine Deponie Typ A.

Die Umzonung, die es dafür braucht – das Gebiet Höll befindet sich in einer Landwirtschafts- und damit ausserhalb der Bauzone — hat der Grosse Rat bereits im September 2018 gutgeheissen und entsprechend als Deponiestandort im Richtplan festgesetzt.

Das Richtplanverfahren ist damit also abgeschlossen. Bevor es jedoch in die Phase der Baubewilligung geht, steht im Rahmen des Nutzungsplanverfahrens eine Teiländerung der Kulturlandpläne an. Und dafür ist nun die Meinung jener Anspruchsgruppe gefragt, die bisher kaum zu Wort gekommen ist: die Bevölkerung. Deshalb startet am Freitag, 21. Januar, das öffentliche Mitwirkungsverfahren.

Ablagerung soll etappenweise während 15 Jahren passieren

Dass dieser Schritt nun ansteht, sei für das Projekt bedeutend, wie Michael Weber, Gemeindeammann von Boswil erklärt. «Die Einwohnerinnen und Einwohner sollen sich dazu äussern können, ob ihnen dieses Vorhaben passt oder nicht und wo das Projekt vielleicht noch verbessert werden kann», sagt er.

Die Unterlagen zur geplanten Teiländerung, die bereits erfolgreich durch den Kanton vorgeprüft worden sind, liegen dazu bis am 21. Februar auf den Gemeindeverwaltungen Boswil und Kallern auf. Einbringen können sich alle interessierten Personen, auch solche aus den umliegenden Gemeinden. Was für Ansichten und Vorschläge eingehen werden, kann Weber nicht einschätzen. Er sagt:

«Wir haben weder positive noch negative Rückmeldungen aus der Bevölkerung erhalten. An der Infoveranstaltung vor etwa anderthalb Jahren hat kaum jemand teilgenommen.»

Um so wichtiger sei es, dass die breite Öffentlichkeit nun über das Projekt der Deponie Höll AG informiert werde. Die Firma mit Sitz in Boswil plant, ihre Deponie im Jahr 2024 in Betrieb zu nehmen. Während 15 Jahren sollen etappenweise rund zwei Millionen Kubikmeter unverschmutztes Aushubmaterial aus der Region dort abgelagert werden.

Mehrverkehr würde hauptsächlich Waltenschwil betreffen

Fest stehe, so Weber, dass alle Eingaben am Schluss in einem Bericht festgehalten und sicher ins Projekt einfliessen werden: «Wir sind wirklich sehr gespannt, was da retour kommt. Was Leute aus der Landwirtschaft, dem Naturschutz oder Einwohnende der umliegenden Gemeinden dazu sagen.» Er kann sich gut vorstellen, dass sich auch Personen einbringen werden, die nicht in den beiden Gemeinden wohnhaft sind. Weber sagt:

«Das Gebiet oberhalb der Kartbahn liegt direkt vor der Haustüre von Waltenschwil. Die Gemeinde wird vom Mehrverkehr stärker betroffen sein als wir.»

Die Schaffung eines neuen Standorts zur Entsorgung von natürlichem Erdmaterial und Lockergestein ist in der Region von Bedeutung, da es vor allem im unteren Freiamt kaum eine Möglichkeit gibt, Aushubmaterial dieser Art abzulagern. So können künftig längere, überregionale Entsorgungsfahren vermieden und so auch einen Teil zur Verkehrsverminderung beigetragen werden.