Boswil Gemeindewebsite fiel fast einen Tag lang komplett aus – doch noch in diesem Jahr kommt das grosse Update Die Website der Gemeinde Boswil war am Montag und Dienstag über mehrere Stunden nicht erreichbar. Auslöser war ein Problem beim Provider. Bald schon bekommen die Bürgerinnen und Bürger aber eine ganz neue Website.

Das Layout der Boswiler Website ist schon rund 10 Jahre alt und nicht mehr zeitgemäss. Bild: Screenshot

Wer sich am Montagnachmittag auf der Website der Gemeinde Boswil informieren wollte, bekam eine unerwartete Fehlermeldung. Statt auf die Startseite zu gelangen, hiess es «Host Not Found». Also Anbieter nicht gefunden. Auch tags darauf bot sich das gleiche Bild. Erst kurz nach 9 Uhr tauchte beim Anwählen der Boswiler Website wieder die gewohnte Seite auf.

Dass eine Website kurzzeitig mal ausfällt, kommt heutzutage öfters vor. Doch ein stundenlanger Unterbruch von einer offiziellen Seite lässt aufhorchen. In Boswil ist die Finanzverwaltung für die Website zuständig.

Mit dieser Fehlermeldung wartete die Boswiler Gemeindewebsite rund einen Tag lang auf. Bild: Screenshot

Deren Leiterin Yvonne Notter ist froh, dass die Gemeinde wieder online erreichbar ist und sagt auf Anfrage der AZ: «Als ich vom Ausfall Kenntnis nahm, startete ich einen Support-Auftrag bei unserem Provider. Den Grund für den Ausfall kennen wir nicht. Aber es waren offenbar alle Gemeindewebsites dieser Firma down.»

Mails und Telefone waren nicht betroffen

Reaktionen seitens der Boswiler Bevölkerung erhielt die Kanzlei während des Ausfalls keine, wie die stellvertretende Gemeindeschreiberin Erika Martinez erklärt. Die Leute hätten wohl einfach noch abgewartet und sich deswegen noch nicht gemeldet, mutmasst sie.

Nicht betroffen vom Ausfall waren die Telefonverbindungen und die Mailkonten der Verwaltung. Letztere werden über den Kanton betrieben.

Die Boswiler Website ist aber unabhängig von der jüngsten Störung generell in die Jahre gekommen. Sie hat in den Grundzügen und dem technischen Aufbau über 10 Jahre auf dem Buckel. Finanzleiterin Notter verspricht Besserung. «Es wird eine komplett neue Website geben. Aktuell läuft bereits die Bestückung mit Daten und wir hatten am Dienstag eine Schulung», sagt sie.

Website wird technisch top und mobiler

Wann der neue Boswiler Webauftritt aufgeschaltet wird, kann Notter noch nicht definieren. «Es muss sicher noch in diesem Jahr geschehen, da der Vertrag mit dem bisherigen Anbieter nur noch bis Ende Jahr läuft», so Notter.

Die neue Website sei seit einigen Jahren jeweils im Budget drin gewesen, wurde dann aber aus verschiedenen Gründen, wie beispielsweise den Fusionsabklärungen mit Bünzen, wieder hinausgeschoben.

Doch jetzt wird es in absehbarer Zeit soweit sein. Es wird ein Quantensprung, auch technisch. «Wir freuen uns, dass wir dann auch für Benutzer von Mobilgeräten lesbarer sind. Die jetzige Seite ist noch starr auf Desktopgeräte zugeschnitten», sagt Notter. Neuer Boswiler Provider wird die Obfelder Hürlimann Informatik, die auch schon die Seiten von Jonen oder Niederwil macht.