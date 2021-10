Boswil Ein neues Bistro und sizilianisches Gebäck fürs Freiamt: «La Croccantezza» ist eröffnet Am Wochenende hat in Boswil die neue Bäckerei «La Croccantezza» Eröffnung gefeiert. Zu kaufen gibt es einen Mix aus sizilischen Spezialitäten und Schweizer Tradition.

Geschäftsführerin Maria Emma (links) und ihr Team haben in Boswil die neue Bäckerei «La Croccantezza» eröffnet. Melanie Burgener

Wo noch vor wenigen Tagen die Überreste einer Baustelle zu sehen waren, sind jetzt süsse sizilianische Köstlichkeiten aufgereiht. Am vergangenen Sonntag haben Geschäftsführerin Maria Emma (links) und ihr Team in Boswil die neue Bäckerei «La Croccantezza» eröffnet. An der Zentralstrasse 30 gibt es ab sofort Brote, Desserts, Sandwiches und an den 16 Tischen im Bistro auch einen Kaffee zu geniessen.