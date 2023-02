Boswil Diese Narren schreiben Rekordzahlen: 40 Gruppen laufen am Boswiler Nachtumzug mit Das lange Warten während der Pandemie hat sich ausgezahlt: Der diesjährige Nachtumzug in Boswil lockt über 800 Teilnehmende an. Das ist so viel, wie noch nie. Diese Zahl stellt die Organisierenden aber auch vor Herausforderungen.

2019 lockte der Nachtumzug viele Zuschauende an den Strassenrand von Boswil. Heuer kann er nach vier Jahren Pause wieder stattfinden. Eddy Schambron (28.2.2019)

30 Startnummern haben am letzten Boswiler Nachtumzug 2019 teilgenommen. Mit ihren ausgefallenen Wagen, den bunten Lichtern und der guten Stimmung lockten sie viele Zuschauerinnen und Zuschauer an den Strassenrand. Seither gab es im Dorf kein solch närrisches Treiben mehr.

«Wir veranstalten den Nachtumzug nur alle zwei Jahre, da wechseln wir uns mit Hägglingen ab», erklärt Marcel Ramuz vom Organisationskomitee, der IG Nachtumzug Boswil. 2021 fiel der Anlass coronabedingt ins Wasser, vergangenes Jahr waren die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler in Hägglingen wieder dran. «Da wollten wir ihnen nicht reinfunken», hält Ramuz fest.

Das lange Warten scheint den Boswilerinnen und Boswilern aber nicht geschadet zu haben, im Gegenteil: Die Begeisterung der Leute, die das Spektakel 2019 besucht haben, hat sich offensichtlich herumgesprochen. «Am Dienstagnachmittag ist noch eine Nachmeldung von einer Gruppe aus Uezwil eingegangen. Es ist die 40. Nummer für dieses Jahr. So viel hatten wir noch nie», freut sich Marcel Ramuz.

Rekordzahl an Teilnehmenden fordert die IG heraus

Rund 850 Teilnehmende werden am Schmutzigen Donnerstag am Umzug mitlaufen. Sie und die rund 60 Helfenden zu verpflegen, werde eine Herausforderung. «Aber nicht für die Küche, sondern eher aufgrund des Platzes», sagt Ramuz. Lachend fügt er an: «Zum Glück sind an der Fasnacht alle flexibel.»

Zu Essen gäbe es nicht «einfach» Bratwurst und Brot. «Wir kochen Ghackets und Hörnli. Die Leute schätzen das immer sehr», sagt Ramuz. Für die Gäste gibt es einen Grill- und zwei Getränkestände. «Zudem werden zwei Grillwagen im Umzug mitfahren und von da aus die Leute verköstigen», zählt Ramuz die kulinarischen Angebote auf.

Für den Nachtumzug geben sich die Teilnehmenden mit ihren Wagen immer viel Mühe. Eddy Schambron (28.2.2019)

Herausfordernd seien jene Jahre, in denen der Nachtumzug stattfindet, auch, weil die acht Mitglieder der IG zuvor noch im «Löwen» aushelfen. «Wir unterstützen den Wirt Pitsch Wyrsch am Suppentag. Der startet um 11 Uhr. Da wird es jeweils etwas stressig, wenn wir danach noch für den Umzug fertig einrichten müssen», so Ramuz.

Nur drei Guggen nehmen am Umzug teil

Doch diesen Stress nimmt die IG gerne in Kauf, wie Ramuz stellvertretend für seine Kolleginnen und Kollegen sagt: «Die ganze Organisation, die schon im August beginnt, ist sehr zeitintensiv. Doch wenn man dann am Umzug den Erfolg und die Freude der Leute sieht, lohnt sich das.»

Die IG Nachtumzug Boswil ist ein Non-Profit-Verein. Finanziert wird ihr Engagement durch Unterstützende aus dem Dorf und der Umgebung. «Zudem laufen Helfende mit zwei Spendenwagen mit», sagt Ramuz und fügt an: «Eintritt verlangen wir aber keinen.» Der Nachtumzug selbst wird auch in diesem Jahr übersichtlich gehalten: «Er beginnt mit einem Startknall. Zuerst geht es die Vorstadt abwärts, dann links um den Kreisel in die Zentralstrasse bis zum Schulhaus. Alles in allem etwa 800 Meter.»

Bereits vor vier Jahren erfreuten sich Kinder am Nachtumzug in Boswil. Heuer sind so viele Schulklassen wie noch nie angemeldet. Eddy Schambron (28.2.2019)

Die IG freue sich, dass auch Gruppen von weiter her (Mettmenstetten, Hedingen, Schongau) mitmachen. «Und, dass wir so viele Schulklassen wie noch nie dabei haben», so Ramuz. Das Einzige, was sie etwas traurig stimmt: «Es haben sich nur drei Guggen angemeldet. Das Freiamt ist eine Fasnachtshochburg. Da haben viele Guggen am Schmudo eigene Anlässe oder sind anderweitig ausgebucht.» Doch er weiss: «Die Wagen sind alle gut beschallt und werden auch so für Stimmung sorgen.»