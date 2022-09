Boswil Der Volg ist frisch saniert: Das Glacé wird mit Strom vom Dach gekühlt Ein Facelifting für eine der grössten Filialen im Freiamt: Während dreier Wochen wurde der Laden an der Zentralstrasse saniert. Dabei stand die Nachhaltigkeit im Vordergrund. Ladenleiterin Judith Luzio berichtet von den ersten Rückmeldungen aus der Kundschaft.

Ein helles Ladenlokal und frische Produkte in der Auswahl: Stolz zeigt die Landi Freiamt den umgebauten Boswiler Volg. Judith Luzio (Zweite von links) führt den Laden mit ihrem Team. Daniel Strebel (Geschäftsleitung Landi Freiamt), Andreas Schüpbach (Präsident Verwaltungsrat Landi Freiamt) und Roman Villiger (Bereichsleiter Volg und Topshop) freuen sich mit. Laura Koller

«Der Laden ist so schön geworden, Judith», entfährt es einer Kundin voller Freude, als sie am Freitagvormittag das umgebaute Geschäft an der Boswiler Zentralstrasse betritt. Ladenleiterin Judith Luzio steht neben dem Eingang, wo sie die Kundschaft begrüsst, und nimmt das Kompliment gerne entgegen.

Luzio erzählt: «Die Leute sind begeistert, wir haben schon ganz viele Komplimente bekommen.» Auch für die Ladenleiterin und ihr 12-köpfiges Team ist es schön, in den neu umgebauten Räumen arbeiten zu können. Während knapp dreier Wochen wurde der Laden umgebaut und blieb daher geschlossen. «Wir mussten den Laden Ende August komplett ausräumen, bis aufs letzte Produkt», erinnert sich Luzio.

Danach gingen die Handwerkerinnen und Handwerker an die Arbeit. «Das war eine grosse Herausforderung», erzählt Daniel Strebel, Vorsitzender der Geschäftsleitung Landi Freiamt.

«Es machte beinahe Angst, was nach Ladenschluss innert kürzester Zeit passierte.»

Für den Umbau wurden viele regionale Unternehmen engagiert, das passt zu den Werten der Landi Freiamt, sagt Strebel stolz.

Sanierung des Ladens stand im Zeichen der Nachhaltigkeit

Nebst dem Ladenlokal, das jetzt hell und frisch daherkommt, wurde auch die Nachhaltigkeit bedacht. «Wir haben in den letzten Jahren in eine umfangreiche und intelligente Energiestrategie investiert», erklärt Andreas Schüpbach, Verwaltungsratspräsident der Landi Freiamt. Auf dem Dach wurde eine Fotovoltaikanlage installiert.

Schüpbach berichtet: «Die liefert dann am meisten Energie, wenn wir für die Kühltruhen besonders viel Strom brauchen.» Die Abwärme der Kühleinheiten wird mittels Wärmerückgewinnung genutzt, ausserdem wird mittels Erdsonde geheizt. Auch der laufende Umbau in Merenschwand soll den dortigen Laden nachhaltiger machen.

Es war an der Zeit, den Boswiler Volg zu sanieren, sagt der Verwaltungsratspräsident. Zuletzt wurde der Laden 2008 erneuert, die Metzgerei, die 2000 eingezogen ist, wurde noch nie umgebaut. Schüpbach erinnert sich, dass der Volg seit den 1960er-Jahren an der Zentralstrasse 22 ist, zuvor war er im Haus nebenan an der Nummer 24 untergebracht.

Kundschaft kann dank Umbau neue Produkte entdecken

In seiner Ansprache zur Neueröffnung liess der Verwaltungsratspräsident die Entwicklung der letzten Jahre Revue passieren: «Zwei Metzgereien gingen zu, der Chäsi-Laden, die Bäckerei und die Papeterie.» Heute könne man das Fleisch, Papier und Brot alles im Volg kaufen.

Der Volg Boswil hat weiterhin eine Käse-Theke und eine Metzgerei-Abteilung. Die Filiale ist einer der grössten Volg-Läden im Freiamt. Laura Koller

Die Boswiler Filiale ist eine der grössten von 18 Läden im Freiamt, nur diejenigen in Waltenschwil und Merenschwand haben eine ähnliche Ladenfläche. In Boswil gibt es auch weiterhin eine Käse-Theke und eine Metzgerei-Abteilung, diese wird von der O. Braunwalder AG betrieben. Ausserdem ist auch die Post mit einer Agentur im Laden vertreten.

Zum Schluss seiner Ansprache wünschte Andreas Schüpbach den Kundinnen und Kunden mit einem Schmunzeln viel Erfolg auf der Suche nach ihren gewohnten Produkten: «Das Ziel eines Umbaus ist es auch immer, das Sortiment neu zu ordnen. So kann unsere Kundschaft andere Artikel entdecken.»