boswil Der Samichlaus und sein Schmutzli überraschten die Feuerwehr Freiamt Mitte beim Einsatz Damit hätten die beiden Feuerwehrleute wohl nicht gerechnet, die am Samichlaustag im Einsatz in Boswil standen: Sie wurden überrascht vom Samichlaus und seinem Schmutzli.

Damit hätten Seppi Schönenberg (zweiter von links) und Martin Keusch (rechts aussen) nicht gerechnet: Der Samichlaus und sein Schmutzli dankten ihnen für ihren Einsatz am Montagmorgen. zvg

Unverhofft kommt oft. Das galt insbesondere auch für die Angehörigen der Feuerwehr Freiamt Mitte. Leutnant Martin Keusch und Vizekommandant Seppi Schönenberg wurden am Chlaustag, kurz vor 10 Uhr morgens, zum Einsatz an die Boswiler Industriestrasse gerufen. Die automatische Brandmeldeanlage hatte den Alarm ausgelöst. Die herbeigerufene Feuerwehr musste zum Glück keinen Brand in der Firma Alporit löschen. Kommandant Rolf Furrer bestätigte: «Es handelte sich um einen Fehlalarm.»

Die Feuerwehrleute konnten also wieder von dannen ziehen. Doch dann überraschte sie der Samichlaus mit seinem Schmutzli. Das Duo war nämlich in der Gegend unterwegs und hörte, dass die Feuerwehr mit Blaulicht unterwegs war. Da verstand es sich doch von selbst, dass der Samichlaus die Gelegenheit wahrnahm und den beiden Feuerwehrleuten stellvertretend für die ganze Mannschaft für ihren Einsatz dankte.