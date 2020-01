BMW-Fahrerin missachtet Vortritt und kollidiert mit Citroën

Eine 53-jährige Schweizerin fuhr am Montag kurz nach 18.00 Uhr mit ihrem BMW von Gnadenthal (Niederwil) in Richtung Tägerig. Beim Überqueren der Hauptstrasse kam es in der Folge zu einer Kollision mit einem aus Mellingen herannahenden Citroën, besetzt mit zwei Insassen.

Die 52-jährige Mitfahrerin des Citroëns zog sich leichte Verletzungen zu und musste durch die

Ambulanzbesatzung zur Kontrolle ins Spital geführt werden. Der Sachschaden an den beiden beteiligten Fahrzeugen dürfte zirka 40'000 Franken betragen.

Die Kantonspolizei klärt nun den Unfallhergang ab. Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte die BMW-Fahrerin

den Vortritt missachtet haben, als sie Richtung Tägerig weiterfahren wollte. Sie wird durch die Polizei zur Anzeige gebracht.

