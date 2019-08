Fischbach-Göslikon ist zum Hanfdorf geworden. Dabei geht es aber nicht etwa um Kiffer, was viele als Erstes vermuten könnten. Dass die grösste legale Indooranlage von ganz Europa im kleinen Reussdörfchen angesiedelt ist, dürfte mittlerweile bekannt sein. In ihr werden ständig rund 30 000 CBD-Hanfpflanzen zur Blüte gebracht. Aber auch um die geht es nicht.

Neu ist, dass seit einigen Wochen ein typischer Hanfgeruch über dem Dorf hängt, vor allem im Unterdorf riecht man das gut. Mehrere Leute haben bei der Gemeinde und auf der AZ-Redaktion nachgefragt. Doch auch am Public Viewing des Schwingfests in Dottikon war der Geruch ein Thema, genauso wie in anderen Gemeinden. Woher kommt er?

«Die Ursache dieses Geruchs ist nicht die Indooranlage der Pure Holding AG, sondern die Hanffelder in der Reussebene», schreibt die Gemeindeverwaltung Fischbach-Göslikon in einer Mitteilung. Sie erklärt: «Sobald die Hanfpflanzen in die Blüte kommen, werden die Harzdrüsen der Pflanzen voll ausgebildet und der süssliche Geruch verbreitet sich. Der Geruch kann je nach Wind und Wetter mehr oder weniger intensiv ausfallen.»