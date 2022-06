Unfall Nach Fenstersturz: Helikoptereinsatz in Bremgarten Nachdem eine Person aus dem Fenster gestürzt war, wurde in Bremgarten ein Rettungshelikopter aufgeboten.

Am Mittwochmittag gab es in Bremgarten im Bereich der Bibenlosstrasse einen Blaulichteinsatz. Eine AZ-Leserin meldete, dass ein Rettungshelikopter auf einer Wiese an der Badenerstrasse gelandet sein. Dies nachdem offenbar eine Person aus einem Fenster gestürzt sei.

Die Kantonspolizei Aargau bestätigte auf Nachfrage der AZ den Einsatz. Es handle sich im weitesten Sinne um einen Haushaltsunfall, so Polizeisprecher Bernhard Graser. Da zunächst unklar gewesen sei, wie schwer die Person verletzt ist, wurde ein Helikopter aufgeboten. Es habe sich jedoch bald herausgestellt, dass dieser nicht gebraucht werde. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte es sich lediglich um eine Beinverletzung handeln, so Graser. (phh)

Die aktuellen Polizeibilder: