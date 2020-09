Bislang unbekannte Brandspuren in Aargauer Kloster - ein neuer Kriminalfall kommt ans Licht

Während der Renovierungsarbeiten 2019 hat der Kantonsarchäologe Reto Bucher im Westflügel des Klosters Gnadenthal unbekannte Brandspuren gefunden. Eine Deckenkonstruktion weist starke Verrussungen und verkohlte Oberflächen auf. Die angekokelten Balken sind mit grösster Wahrscheinlichkeit Zeugnisse eines veritablen Kriminalfalls im Niederwiler Kloster.

Am 19. September 1564 haben ein paar Übeltäter versucht, das Kloster abzufackeln, indem sie an vier Stellen Feuer legten. Im Jahrzeitbuch des Gnadenthals, das im Archiv des Klosters Mehrerau zu finden ist, heisst es: «September 19. Anno Christi 1564, auf dissen Tag ist in disem Gottshaus feür ingleitt worden an vier Stetten, bey dem undern Keller, vor der Kuchi, auff der Stägen da man uff die Abbtey gaht, und bey dem offen huss [...].» Wer waren die Täter? Welche Motive stehen hinter der Tat? Man weiss es nicht genau. Auch das effektive Ausmass der angerichteten Schäden ist unbekannt. Erhalten geblieben sind aber bis heute die angekohlten Balken.