Der Gemeinderat und das beauftragte Ingenieurbüro befassen sich seit geraumer Zeit mit der Zukunft der Abwasserbeseitigung in Rudolfstetten-Friedlisberg. Soll die gemeindeeigene Abwasserreinigungsanlage (ARA) für eine nächste Betriebsphase von 15 bis 20 Jahren ausgebaut, also technisch und betrieblich auf den neuesten Stand gebracht werden, oder könnte der Anschluss an die Grosskläranlage Limmattal in Dietikon (Limeco) erfolgen?

Wie Gemeindeschreiber Urs Schuhmacher der AZ gegenüber erwähnte, liegen die Investitionskosten gemäss Investitionsplanung der Gemeinde für beide Varianten in der Grössenordnung von etwa drei bis vier Mio. Franken. «Der Eigenausbau der Kläranlage kommt tendenziell etwas kostengünstiger zu stehen als die Anschlussvariante, bei der allerdings die Betriebs- und Jahreskosten tiefer wären», hielt der Gemeindeschreiber fest.