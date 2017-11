Ja, problemlos war sein Amtsantritt. Aber von ruhig kann keine Rede sein. Dabei schmunzelt der neue Rektor: Am ersten Schultag hätte er sich gerne – wie noch zu seiner Schulzeit üblich – allen Schülern in der Aula persönlich gezeigt. Aber da die weit über 800 Schülerinnen und Schüler längst nicht mehr alle in die Aula passen, musste er sich etwas anderes überlegen. «Um 8.30 Uhr waren alle in ihren Klassenzimmern. Um 8.35 Uhr stand ich dann im Büro des Hauswarts am Mikrofon und begrüsste sie alle über die Lautsprecheranlage, die wir zuvor in allen Gebäuden getestet hatten», berichtet er grinsend. «So hatten die Schüler zumindest schon mal meine Stimme gehört und wussten, dass jetzt jemand neues da ist, der ihre Schule führt.»

«Welch tolle Schule»

Noch vor 16 Jahren wäre dem im Freiämter Beinwil aufgewachsenen Kantischüler Matthias Angst nie in den Sinn gekommen, dass er selbst einmal diese Schule leiten würde. In Luzern studierte er Jus und erwarb danach das Anwaltspatent. Anschliessend kam er an die Uni Luzern zurück, wo er Fakultätsmanager an der rechtswissenschaftlichen Fakultät wurde. Mit seiner Frau – kennen gelernt an der Kanti Wohlen – und den zwei gemeinsamen Kindern wohnt er in Anglikon. Als er das Stelleninserat für den neuen Kantirektor las, fühlte er sich sofort angesprochen. Doch den entscheidenden Schubser gab ihm wohl der Besuch des Jubiläumsfestes im Herbst vor einem Jahr. «Damals ist mir noch stärker bewusst geworden, welch tolle Schule die Kanti Wohlen ist.» Im Dezember wurde er dann vom Departement unter Regierungsrat Alex Hürzeler als neuer Rektor bestätigt.

Grosse Veränderungen hat Angst derzeit nicht im Sinn. Im Vorwort zur «Bünzfischete» schreibt er aber: «Ich freue mich sehr auf die Menschen und das kulturelle, sportliche und gesellschaftliche Leben an dieser tollen Schule. Es wird mein vorrangiges Ziel sein, die Kanti Wohlen weiterhin als attraktiven Studier- und Arbeitsort zu gestalten und zu etablieren.» Um an einer gut funktionierenden Schule wie der Kanti Wohlen Akzente zu setzen, ist es nach drei Monaten wohl etwas früh. Aber bisher hatte Matthias Angst auch noch nichts falsch gemacht, und das ist doch schon einmal gut.