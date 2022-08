Birmenstorf Frontalkollision zwischen Lastwagen und Auto – eine Person verletzt In Birmenstorf kam es am Donnerstagmittag zu einem Unfall. Eine Person wurde leicht verletzt, doch der Sachschaden ist gross.

Totalschaden: Das Auto der 85- jährige Lenkerin nach dem Zusammenstoss mit einem Lastwagen. Sie wurde nur leicht verletzt. Kapo AG

Am Donnerstag stiessen in Birmenstorf kurz vor 12 Uhr ein Lastwagen und ein Auto frontal zusammen. Der 34-jähriger Lastwagenlenker fuhr auf der Badenerstrasse in Richtung Baden als ihm eine 85- jährige Autolenkerin entgegen kam. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, geriet sie aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem Lastwagen zusammen.

Durch die Aufprallwucht rutschte das Auto einen Abhang hinunter. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und wurde von der Ambulanz ins Spital gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein grosser Sachschaden. Der genaue Unfallhergang wird nun abgeklärt. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung und ordnete bei beiden Lenkern eine Blut- und Urinprobe an. (zen)