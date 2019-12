Bilder des Jahres: Freiamt-Redaktoren zeigen ihre Lieblingsfotos von 2019

AZ-Praktikant Simon Kuhn ist der Empfang der Primarlehrerin Catherine Debrunner an der Schule Waltenschwil speziell in Erinnerung geblieben. Ihre Schüler gratulierten der frischgebackenen Para-Leichtathletik-Weltmeisterin über 400 Meter mit Fähnchen und Glückwünschen.

Co-Ressortleiter Fabio Vonarburg war begeistert von den Freiämter Feuerwehren in diesem Jahr, die mehrere Brandstiftungen zu löschen hatten. Spannend fand er auch die sogenannte Tetris-Challenge, die eindrücklich zeigte, was alles in einem Feuerwehrauto Platz hat (Feuerwehr Zufikon).