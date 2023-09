Schwimmbäder Wiedereröffnung, Partys und fast ertrunkene Kinder: So war die Badisaison im Freiamt Eine Badisaison mit prächtigem Wetter und wenigen Unfällen neigt sich im Freiamt dem Ende zu. Es wurde viel gebadet, geschwommen und gefeiert. Die fünf Freibäder Wohlen, Villmergen, Dietwil, Bremgarten und Muri blicken zurück.

Die Temperaturen werden kühler, die Tage wieder kürzer und die Kleidung länger. Der Spätsommer verwandelt sich langsam, aber sicher in einen milden Herbst. Mit dem Jahreszeitenwechsel schliessen auch die Freibäder ihre Türen. Vier Monate Badespass liegt hinter ihnen. Kinder, die voller Vorfreude über die Wiese rennen, und Rentner, die gemächlich ihre Bahnen ziehen, werden sich erst nächstes Jahr wieder blicken lassen. Doch wie war sie, die Badesaison 2023?

Die Saison war geprägt von heissen Temperaturen und vielen Besuchenden – so auch in Bremgarten. Bild: Melanie Burgener (11. 8. 2021)

Der leitende Badmeister des Schwimmbades in Villmergen zeigt sich zufrieden. Er sagt: «Es war eine gute Saison. Wir hatten bisher etwa 55’000 Eintritte, das ist mehr als letztes Jahr.» Vor allem die Monate August und September seien super gewesen. Während der Schulferien im Sommer haben die Eintritte etwas abgenommen.

An Sonntagen sind die Eintrittszahlen normalerweise am höchsten

Ähnlich verlief die Saison in Wohlen. Im Juni warf die SVP dem Schüwopark in Wohlen Gewaltprobleme vor. Ob sich das nicht negativ auf die Besucherzahlen auswirkte? Der Verwaltungsrat Tobias Rohner sagt: «Einen Rückgang aufgrund der Büchi-Anfrage konnten wir nicht feststellen.» Das Freibad Schüwopark besuchten dieses Jahr etwa 64’000 Personen. Abgesehen von drei schwachen Wochen im Juli sei es eine sehr gute Saison gewesen.

Auch Muri verzeichnete die wenigsten Eintritte im Juli. Betriebsleiter Martin Burkart sieht dies aber keineswegs negativ: «Das sind Erholungsphasen zwischendurch, die wir brauchen.» Trotzdem konnte sich Muri mit 65’000 Eintritten über die besuchertechnisch beste Saison seit Gründungsjahr 1981 freuen. «Der beste Tag war ein Sonntag im Juni mit 2700 Besuchenden», sagt Burkart. Dies sei üblich, die meisten Leute würden die Badi an Sonntagen besuchen. «Und die Saison ist im Juni noch frisch», erklärt er.

Betriebsleiter Roger Marti der Badi Bremgarten sieht das ähnlich. «Normalerweise kommen die meisten am Sonntag.» Umso mehr erstaunte ihn, dass der Rekordtag in Bremgarten dieses Jahr auf einen Mittwoch im August mit 2400 Eintritten fiel. Über die ganze Saison konnte das Freibad bisher rund 77’000 Besucherinnen und Besucher empfangen. «Ab 80’000 Eintritten sagen wir, dass es eine gute Saison war. Diese Zahl werden wir überschreiten», so Marti.

Dietwil startete frisch saniert in die Saison

In Dietwil gab es dieses Jahr eine grundlegende Änderung. Über die Wintermonate wurde das Freibad saniert. Das Schwimmbecken wurde etwas grösser und mit Chromstahl ausgestattet und auch die Liegewiese gewann etwas an Platz. «Wir hatten vor allem vor und nach den Sommerferien sehr viele Gäste», sagt die Gemeinderätin Beatrice Gisi, «an einem Tag hatten wir über 700 Leute».

Ob der Umbau für den grossen Andrang in diesem Jahr sorgte, ist sich Gisi allerdings nicht sicher. Da die Anlage vergleichsweise klein und daher überblickbar ist, kann die Badi stets viele Familien empfangen, darunter auch Auswärtige.

Dietwil öffnete die Türen dieses Jahr Ende Mai und somit etwas später als gewohnt. Anlässlich der renovierten Anlage und der neuen Mehrzweckhalle stieg am darauffolgenden Wochenende eine Dorfparty. «Es war ein richtig schönes Fest fürs Dorf mit sehr vielen Leuten und passendem Wetter», sagt Gisi.

Zwei weitere Freibäder feierten dieses Jahr

Doch nicht nur in Dietwil, sondern auch in Bremgarten und Muri wurde gefestet. Die Badi Bremgarten war während des «Leuefäschts» eine eigene Insel mit Bühne und Unterhaltung. «Wir hatten am Freitag vier Bandauftritte und an den restlichen Tagen je einen. Der Anklang bei den Leuten war sehr positiv», sagt Marti. Zusätzlich feierte die Badi dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen und liess die Besucherinnen und Besucher am «Leuefäscht»-Wochenende deshalb gratis rein.

Die Party in Muri hingegen stieg erst am 19. August. Ein Akrobatik-Duo lieferte den Besucherinnen und Besuchern eine Vorführung. Am Abend legte ein DJ für die Party auf, während das Schwimmbecken bis 22 Uhr geöffnet war. «Das Fest ist bei allen in bester Erinnerung geblieben», freut sich Burkart.

In Wohlen fand etwas anderes Anklang bei den Gästen. Rohner sagt: «Der Kiosk beim alten Eingang war wieder regelmässig offen und bei den Badegästen sehr beliebt.»

«Die Mutter war am Handy und hat nicht aufgepasst»

Auch unfalltechnisch können sich die Schwimmbäder der Region kaum beklagen. Schwerwiegende Fälle gab es nirgends. Einzig in Bremgarten musste das Aufsichtspersonal drei Kinder aus dem Schwimmbecken ziehen. «Es waren Kleinkinder, die ins tiefe Becken stiegen und nicht schwimmen konnten», erklärt Marti. In allen drei Fällen sei die Mutter am Handy beschäftigt gewesen und habe deshalb nicht auf das Kind aufgepasst. «Wir haben seit etwa drei, vier Jahren immer wieder solche Fälle», bedauert Marti.

Im Grossen und Ganzen war es aber eine prächtige Saison für die fünf Schwimmbäder im Freiamt, darin sind sie sich alle einig. Dietwil schloss bereits am 3. September und Wohlen sowie Muri eine Woche später am 10. September. Das Schwimmbad Villmergen bleibt noch bis 17. September geöffnet. Am 30. September schliesst Bremgarten als letztes Freibad der Region ebenfalls die Türen.

Acht Monate kehrt nun Ruhe ein auf den Liegewiesen, in den Becken und auf den Spielplätzen der Badeanlagen der Umgebung. Doch der nächste Sommer kommt bestimmt – und dann geht das Ganze von vorne los.