Geschäftig geht es am Montagmorgen in der Backstube zu. Fröhlich räumt Sarah Stadler ihren Arbeitsplatz auf. Die 18-Jährige aus Meisterschwanden nahm als Finalistin am Wettbewerb Junior-Brot-Chef teil. Gut vorbereitet, mit kreativen Ideen und bestens organisiert, konnte sie sich über den Sieg freuen. Als Preis erhielt sie eine Reise im Wert von 3000 Franken.

«Es ist schön, dass ich gewonnen habe. Und ich bin erleichtert, weil alles gut gegangen ist», berichtet Sarah Stadler. Sie ging in der Kategorie «Lernende» am Brot-Chef-Wettbewerb an den Start. Der Anlass wird jedes Jahr vom Schweizer Bäckerei- und Konditorei-Personal-Verband organisiert. In diesem Jahr lief die Veranstaltung unter dem Motto «BierIdee».

Bereits im Voraus mussten die Bewerber Rezepte und Skizzen für Spezialbrot, ein Schaustück, Kleingebäck sowie Ideen für ein Catering entwickeln. Mitte Mai erhielt Stadler den Bescheid, dass sie zu den zwei Finalisten gehört.

Viel Unterstützung für ihr Vorhaben erhielt sie von ihrem Chef Markus Ruckli. Eine grosse Hilfe sei zudem Lena Flückiger gewesen, die ihre Ausbildung ebenfalls bei Ruckli gemacht hat und den Wettbewerb 2015 für sich entscheiden konnte.

Unterstützt von allen Seiten

Um optimal vorbereitet zu sein, feilte Sarah Stadler an ihren Rezepten. Ihr Chef stand ihr mit guten Ratschlägen zur Seite. Ausserdem hatte sie die Möglichkeit, auch in ihrer Freizeit die Backstube zu nutzen. «Wir wollen ja, dass Sarah top vorbereitet ist», erklärte Markus Ruckli bereits im Juli. Stadler sagt: «Ein paar Rezepte habe ich in der Zeit noch ein wenig abgewandelt, sodass Form und Geschmack ideal zum Motto passten.»

Gemäss der Themenvorgabe, musste in jedem Backwerk Bier mitverarbeitet werden. Und so entstanden, neben einem herzigen Appenzeller Partybrot, ausserdem noch Bier-Hamburger, Biireflade, Biersuppe sowie Brownies mit Bier und noch einiges an feinem Gebäck mehr.

Liebevolle Unterstützung erhielt die angehende Bäckerin dazu von ihrer Familie. «Sarahs Vater hatte sich für den Finaltag extra freigenommen, um dabei sein zu können, wenn sie antritt», erzählt ihr Chef. Die Familie habe sich um die Deko des Präsentationstisches gekümmert; alles passend zur AppenzellerFigur aus Brot.

Insgesamt hatte die kreative Auszubildende fünf Stunden Zeit für ihre Aufgaben. «Um neun Uhr am Donnerstag ging es los. Zwischendurch hatten wir eine halbe Stunde Pause, die letzte Stunde habe ich dann noch mal Vollgas gegeben», berichtet Stadler vom Wettbewerbstag.

Vorbereitung zahlte sich aus

Die Situation sei etwas stressig gewesen. «Ich war schon ein wenig nervös am Anfang. Die Maschinen waren anders als hier in der Bäckerei. Dazu viele Leute, die einem über die Schulter geschaut haben und der Moderator.» Das sei aber auch eine gute Vorbereitung für ihre Lehrabschlussprüfung.

«Vergiss nicht zu erwähnen, dass du die erste Finalistin bist, die vor der Zeit fertig geworden ist», wirft der Bäckermeister stolz ein. «Ja, ich habe alles gut vorbereitet», führt die 18-Jährige aus. «Also die Zutaten hatte ich schon abgewogen, und die Sachen, die zusammengehörten in die jeweiligen Kisten sortiert. Das hat die Arbeit erleichtert, weil ich nicht immer etwas suchen musste.»

Nicht nur die gute Organisation zahlte sich aus. Offensichtlich überzeugten Sarah Stadlers Kreationen zu «BierIdee» die Jury, die Form und Geschmack beurteilte. Seit letzten Samstag darf sich die sympathische Auszubildende über den Titel Junior-Brot-Chef 2018 freuen. «Für unser Handwerk ist so ein Anlass natürlich eine gute Werbung. Vielleicht motiviert das ja junge Leute für diesen Beruf. Das wäre schön», sagt Markus Ruckli abschliessend.