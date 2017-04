Er berichtete vom Hurti-Tee und Irmas Geschichten von früher. «In ihren letzten Tagen als Wirtin erinnerte sie mich ein bisschen an Bruder Klaus», fügte Stäger an. «Sie war allein, und doch pilgerten alle zu ihr. Bruder Klaus und Schwester Chäber – nein, das passt dann doch nicht ganz», schmunzelte er.

Chäber-Kultur ist Toleranz

Auch Urs Senn, einer der «Aaschmierer», der sie seit 1973 kannte, erinnert sich gern an den Chäber: «Anfangs hatten wir beide einen sehr zwiespältigen Eindruck voneinander, Irma und ich. Sie, weil ich eine Ovo im milchlosen Lokal bestellte, und ich, weil sie mir danach bald sagte, ich solle mein Bier austrinken, sie hätten noch anderes vor.»

Er sei dennoch zum Stammgast geworden, weil die Beiz und die Wirtin einfach einzigartig waren. Über die Jahre hätte Irma die Chäber-Kultur eingeführt und aufrechterhalten: Eine Kultur von Toleranz, wo alle Platz hatten und nicht bloss am Stammtisch laferten, sondern richtig miteinander redeten. Seine Worte wurden mit dem vorgetragenen «Schacher Seppeli» untermalt, das Irma immer gerne gehört hatte.

Die Worte unterstrich auch Pfarrer Grüter mit dem Bibelzitat, das er für sie aussuchte: «Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Irma setzte diesen Satz täglich in die Tat um, war quasi Sozialarbeiterin und Seelsorgerin und hatte sowohl immer ein offenes Ohr als auch ein riesengrosses Herz.» Irma habe viel gebetet und auf Gott vertraut.

«Besonders am Freitagnachmittag um 3, wenn die Glocken an den Tod Jesu erinnerten, betete sie gerne.» Darum habe man sie genau dann, nach dem Glockengeläut, beigesetzt. «Das passt zu ihr», so Kurt Grüter. «Irma wird sicher im Himmel ihren Stammtisch haben mit Kerzli, Bierli, ihren verstorbenen Stammgästen und dem Herrgott. Leb wohl im Himmel, lieber Chäber.»

Zum Abschied sagte er die Worte, die sie all ihren Gästen stets mit auf den Weg gegeben hatte: «Bhüeti Gott, liebi Irma.»