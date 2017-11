Der alljährliche Staatskundetag der Bezirksschule Wohlen hat den Schülern des 8. und 9. Schuljahres gestern wieder einmal vor Augen geführt, wie Politik und Politiker in der Praxis funktionieren. Dazu wurden Vertreter der Jungparteien von CVP, FDP, SP und der Grünen eingeladen, ihre Parteiprogramme unter dem Thema «Gleichberechtigung» den 8.-Klässlern vorzustellen. Die Junge SVP hatte die Einladung nicht angenommen.

«Das ist sehr schade», sagte Markus Wiederkehr, Geschichtslehrer und Mitorganisator des Staatskundetages. «Wir möchten gerne, dass unsere Schüler das ganze politische Spektrum kennenlernen und in der Nachbehandlung dann erkennen können, warum ihnen Partei X oder Y besser gefallen hat. Ob es nur am Auftritt der Person oder an den tatsächlichen Inhalten und Aussagen lag.»

Grosse Ungerechtigkeiten

Das Interesse am Thema war auf jeden Fall spürbar, als sich die Referenten des Vormittags am Nachmittag im Saal des Chappelehofs einer Podiumsdiskussion stellten. Die Fragen kamen aus der Schülerschaft und betrafen alle die grossen Ungerechtigkeiten der Gesellschaft: Lohnunterschiede bei Mann und Frau, unterschiedliche Rentenalter, Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub, Ausländerstimmrecht oder auch das Burkaverbot.

Es war sehr erfrischend, die bekannten Argumente und teilweise auch unorthodoxe Vorschläge aus den Mündern der Jungpolitiker zu hören. Die jugendlichen Zuhörer waren fasziniert und gleichsam gut unterhalten von den Schlagabtauschen, welche sich die linke und die rechte Seite lieferten. Man fühlte sich manchmal fast wie in der Sendung «Arena».

Während im Chappelehof diskutiert wurde, versetzten sich die 9.-Klässler unter Leitung der Schweizerischen Flüchtlingshilfe in die Lage von Ausländern in der Schweiz. In einem Parcours zum Thema «Integration» erlebten sie am eigenen Leib, wie man sich in einer fremden Kultur fühlt, wenn man die Schule besucht, eine Auskunft am Schalter braucht oder wenn man eine Bewerbung schreiben muss.