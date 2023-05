Bezirksgericht Bremgarten Sie reisten in die Schweiz ein, um Handys zu klauen: Die Blutspuren am zerbrochenen Glas überführten sie Zwei rumänische Einbruchstouristen verantworteten sich vor dem Bezirksgericht Bremgarten für den Einbruch in zwei Handy-Shops, unter anderem in Wohlen. Beide erhielten höhere Strafen, als der Staatsanwalt beantragt hatte.

Mit einem Schachtdeckel schlugen die beiden Rumänen die Scheiben der Mobilfunkshops ein. (Symbol-)Bild: dpa

Unterschiedlicher hätten sie nicht sein können, die beiden Einbruchstouristen aus Rumänien, die sich vor dem Bremgarter Bezirksgericht verantworten mussten. Vor Gerichtspräsidentin Corinne Moser sass der unscheinbare Marian (alle Namen geändert) in Jeans und grauem Pulli. Der Mitangeklagte, der 29-jährige Ionut, erschien in Trainerhose und Kapuzenpullover, muskulös und am ganzen Körper tätowiert.

Dass sie die Schweiz in unlauterer Absicht bereisten, das konnte man bereits den Anklageschriften der beiden entnehmen. Sie reisten einzig und allein zu einem Zweck in die Schweiz ein, nämlich um Handys zu stehlen.

Zweimal dieselbe Vorgehensweise

Auftakt in die Serie machte der 37-jährige Marian, der in der Nacht auf den 11. März 2022 mit einem Schachtdeckel die Eingangstüre des Sunrise-Shops an der Wohler Zentralstrasse zerstörte und 12 Handys stahl. Anhand der Blutspuren an der zerbrochenen Glasscheibe konnte er der Tat überführt werden. Als Mittäter beschuldigte er einen Araber namens Ali, der allerdings nie dingfest gemacht werden konnte und den der Staatsanwalt als Lügengeschichte abtat.

Am 1. April 2022 machte Marian dann gemeinsame Sache mit Ionut. Bevor die beiden Rumänen in den Swisscom-Shop in Willisau einbrachen, machten sie noch in einem Bienenhaus Station und entwendeten daraus Handschuhe und Jacken. Auch in Willisau verschafften sie sich mit einem Schachtdeckel Zutritt zum Shop. Die beiden erbeuteten 48 Mobiltelefone, welche Ionut flugs in Waschmittelboxen verpackte und mit einem Transporter in Richtung Heimat bringen wollte. Doch weit brachte es Ionut nicht.

Die Fahrt endete bereits in Altstätten (SG), wo die Polizei das Diebesgut sicherstellte und Ionut im Schnellverfahren zu vier Monaten bedingter Freiheitsstrafe verknurrte. Die St.Galler Polizei erfuhr erst später vom Einbruch in Willisau, deshalb wurde er damals der Hehlerei bezichtigt, nicht des Diebstahls.

Beide Täter gaben sich reuig

Diese Strafe machte offensichtlich keinen Eindruck auf Ionut. Mitte Mai war er bereits wieder in der Schweiz unterwegs, wo ihm der Einbruch in ein Gartenhaus in Wädenswil nachgewiesen werden konnte. In derselben Nacht wurde in ein bloss wenige hundert Meter entferntes Handygeschäft eingebrochen, ebenfalls mit einem Schachtdeckel als Werkzeug.

Diese Täterschaft konnte ihm hingegen nicht nachgewiesen werden. Im August 2022 wurde Ionut festgenommen. Damals sass sein Komplize Marian bereits seit zwei Monaten in Untersuchungshaft. Er wurde bei einer Kontrolle bei seiner Einreise in die Schweiz verhaftet.

Beide gestanden vor Gericht ihre Taten unumwunden ein und bedauerten sie. Und beide versprachen reuig, so etwas nie wieder zu tun. Der Staatsanwalt konnte diesen Beteuerungen nicht viel abgewinnen. Für ihn stand fest, dass sie die Diebstähle gewerbsmässig begangen hatten und eine entsprechende Strafe gewärtigen müssen.

Er beantragte für Marian, der Mobiltelefone im Wert von 57 750 Franken entwendet hatte, eine unbedingte Freiheitsstrafe von 12 Monaten und

10 Jahre Landesverweis. Für Ionut, der Ware im Wert von 47 000 Franken entwendet hatte, forderte er 10 Monate Freiheitsstrafe unbedingt und

10 Jahre Landesverweis.

Das Gericht erhöhte die Strafe

Ionuts Rechtsanwalt wies in seinem Plädoyer auf die misslichen Umstände im Heimatland hin, auf die verstorbenen Eltern, den schwerkranken Bruder und die Heroinsucht. Er versicherte, dass sich sein Mandant jetzt auf dem rechten Weg befinde und Tätowierer werden wolle.

Marians Rechtsanwältin bedauerte, dass kein abgekürztes Verfahren angewandt wurde, welches effizienter und kostengünstiger gewesen wäre. Sie forderte eine deutlich kürzere Strafe von 4,5 Monaten, wonach ihr Mandant nach der Verhandlung freigelassen werden sollte. Ionuts Rechtsanwalt forderte eine Verkürzung der Strafe auf 8,5 Monate.

Das Gesamtgericht liess hingegen keine Milde walten. Marian erhielt deutlich mehr als vom Staatsanwalt gefordert, nämlich 22 Monate Freiheitsstrafe unbedingt und 10 Jahre Landesverweis. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Marian Teil einer Organisation war und die Einbrüche orchestrierte. Erschwerend kam hinzu, dass er bereits zuvor im Kanton Zürich eine Strafe wegen Diebstahls erhielt.

Ionut verurteilte das Gericht zu 13 Monaten unbedingter Freiheitsstrafe mit anschliessendem 10-jährigem Landesverweis. Straferhöhend wirkte sich bei ihm aus, dass es sich beim erbeuteten Diebesgut um eine hohe Deliktsumme handelte. Gerichtspräsidentin Corinne Moser gab den beiden mit auf den Weg: «Ich hoffe, dass Sie künftig nicht mehr in die Schweiz einreisen und sich hier in den Läden bedienen werden.»