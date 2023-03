Bezirksgericht Bremgarten Gerangel um vier Bäume: Bei diesem Nachbarschaftsstreit muss selbst der Gerichtspräsident schmunzeln Zwei ältere Herren treffen sich wegen vier strittiger Bäume vor dem Bezirksgericht Bremgarten. Es ist nicht das erste Mal. Eigentlich hatten sie bereits eine gütliche Lösung gefunden, doch irgendwie ist die gescheitert. Der Gerichtspräsident kämpft wie ein Löwe, damit doch noch ein Vergleich zustande kommt.

So soll die schöne Zeder in Müllers Garten dereinst aussehen: gekappt. Aber auf welcher Höhe? Symbolbild: Rudolf Hirtl

Eigentlich war zwischen Herrn Meier und Herrn Müller (Namen geändert) alles geklärt. Eigentlich. Die beiden Herren, je knappe 80 Jahre jung, haben sich in Schale geworfen, Meier im grauen Anzug, Müller im dunklen. Seine Frau im eleganten schwarzen Zweiteiler und goldenen Ohrringen. Gerichtspräsident Lukas Trost kennen sie alle bereits. Es hat was von einem Familientreffen am Bezirksgericht Bremgarten. Eines, das Trost allerdings unbedingt hatte verhindern wollen.

Mit «Gopferdelli, hätt ich’s doch selber gemacht» eröffnet ebendieser die Verhandlung, die am Ende gar keine werden sollte. Doch dazu später mehr. Herr Meier als Kläger und Herr Müller als Beschuldigter streiten sich um vier Bäume, die im Garten Müllers stehen. Wegen «Feuchtigkeit» und «Schattenwurf» hatte Meier Müller im März 2021 angezeigt. Die vier Bäume stünden zu nahe an seinem Grundstück.

Roter Strich auf dem Foto half nicht weiter

Im Juni 2022 traf sich der Gerichtspräsident bereits zu einer Augenscheinverhandlung mit den beiden Parteien in deren beiden Gärten. Man einigte sich darauf, dass drei der Bäume gefällt werden. Die Zeder – der schönste der Bäume – sollte nur gekappt werden. Der Gerichtspräsident fertigte dafür eigenhändig eine Foto an und zeichnete einen roten Strich auf der Höhe ein, auf der der Baum gestutzt werden sollte.

Im Gegenzug für die gefällten Bäume sollten Müllers dafür ein Näherpflanzrecht erhalten, damit sie eine Hecke als Sichtschutz direkt an die Grenze von Meiers Grundstück pflanzen können. Da sich die Grundstücke an einem Hang befinden – Meiers liegt rund drei Meter über Meer höher als Müllers –, sogar über die sonst zulässige Höhe hinaus. So weit, so gut.

«Eigentlich hatte ich das Gefühl, da haben sich zwei Nachbarn gefunden», sagt Trost nun beim erneuten unrühmlichen Wiedersehen. «An welchem Punkt ist es gescheitert?», fragt er die beiden Streithähne respektive deren Anwälte. Diese wollten und sollten nämlich die Details des Vergleichs schriftlich festhalten und ihn dann ihren Mandanten zur Unterschrift unterbreiten. Doch dazu kam es nicht.

Ist der Müllerbaum eigentlich ein Metzgerbaum?

«Man ist sich nicht einig geworden», hält Müllers Anwalt nüchtern fest. Und das obwohl «wir glücklich gewesen wären mit dem Kompromiss». Gescheitert ist der letztlich gleich an mehreren Dingen. Prominentester Streitpunkt: der rote Strich des Gerichtspräsidenten. «Wir wussten nicht, auf welcher Höhe der sich nun befindet», sagt Müllers Verteidiger. Waren es nun fünfeinhalb Meter, wie Meier forderte, oder sechseinhalb, wie Müllers es gerne hätten?

Doch nicht nur über die Höhe des Strichs sind sich die Parteien uneins. Zu reden gibt auch der vierte Baum. Der soll sich nämlich gar nicht auf Müllers Grundstück befinden, sondern auf dem von Herrn Metzger, dem dritten Nachbarn. Das hatte der anlässlich der Augenscheinverhandlung auch so bestätigt. Doch nun zückt Meiers Anwalt ein Schreiben von Nachbar Metzger. In dem bestreitet er das Gesagte. Ist es also doch ein Müllerbaum?

Ob nun drei oder vier Bäume: Am meisten stört sich Herr Meier daran, dass das Näherpflanzrecht seiner Nachbarn im Grundbuch eingetragen werden soll. Er macht sich Sorgen, dass sein Grundstück so an Wert verlieren könnte. Zudem fürchtet er, dass das Wurzelwerk der Heckenpflanzen sein Mäuerchen beschädigen könnte, das den Hang stützt. Wenn das kaputt ginge, müsste es wegen dem baurechtlichen Abstand zurückversetzt wieder aufgebaut werden.

Gerichtspräsident kämpft bis zum Schluss für gütliche Lösung

«Ich glaube immer noch, sie sind nahe an einer Einigung.» Der Gerichtspräsident kämpft wie ein Löwe dafür, dass doch noch eine gütliche Lösung gefunden werden kann und es gar nicht zur eigentlichen Verhandlung kommt. «Mein Ziel ist es immer noch, den nachbarschaftlichen Frieden wiederherzustellen und ihnen Prozesskosten zu ersparen.» Vielleicht habe Meiers Grundstück durch die Nachbarshecke sogar mehr Wert. «Besser eine schöne Hecke und ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn als drei ‹gruusigi, verchafleti Bäum›», findet er.

Und Trost sollte letztlich Recht behalten. Denn «die guten Lösungen liegen immer dazwischen, zwischen schwarz und weiss», wie er so schön sagt. Und zur guten Lösung führt in dem Fall das Näherbaurecht für Meiers Mäuerchen. Müllers sollen es in seinen heutigen Dimensionen akzeptieren und sich jeglichen rechtlichen Schritten dagegen enthalten. Dafür erhalten sie ihr Näherpflanzrecht für die Hecke an Meiers Grundstück. Maximal vier Meter hoch darf sie sein. Beides soll so notariell bestätigt und im Grundbuch eingetragen werden.

Ungewolltes «Familientreffen» endet auf dem «Standesamt»

Zu den Bäumen, um die es ja eigentlich geht: Die beiden wüsten Fichten auf Müllers Grundstück werden gefällt, die schöne Zeder auf einer Höhe von sechs Metern gekappt. Bezüglich des vierten Baums soll ein Geometer abklären, auf welchem Grundstück er sich tatsächlich befindet. Gehört er Müllers, wird er ebenfalls bis Ende Juni 2023 umgetan.

«Unterschreibt er denn auch jetzt sicher?», fragt Müllers Anwalt Meiers bevor Trost unterbricht, um das Vereinbarte niederzuschreiben. «Ich gebe keine Garantie für gar nichts mehr ab», antwortet der.

Der Gerichtspräsident wird wohl wissen, wieso er Herrn Meier zuerst unterschreiben lässt. Und der tut es denn auch, gefolgt von seinem Kontrahenten Müller und dessen Gattin. Es hat schon fast etwas von einer Eheschliessung auf dem Standesamt. Mit der Unterschrift wird das Kriegsbeil begraben oder wie Trost zum Abschluss sichtlich erleichtert sagt: «Jetzt haben Sie ein Sörgeli weniger. Das haben Sie gut gemacht.»